Aclaran rumores sobre incremento en multas de Tránsito en Reynosa

La Dirección de Tránsito y Vialidad en Reynosa desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto incremento en el costo de las multas, así como la incorporación de cargos no contemplados en el reglamento municipal.

La titular de la dependencia, Iris Chavira Ríos, explicó que el tabulador vigente no ha sufrido modificaciones y que el reglamento de tránsito municipal no ha tenido reformas recientes, por lo que los costos continúan siendo los mismos.

“Si han estado circulando multas, pero hay que revisar si viene en la ley de tránsito del Estado, porque la ley de tránsito tuvo algunas reformas, nuestro reglamento todavía no, así que no estas multas y nuestro tabulador sigue siendo el mismo”, aclaró.

Actualmente, una de las infracciones más comunes en la ciudad es la de exceso de velocidad, con un costo aproximado de $2,800 pesos. El monto puede incrementarse si el conductor no cuenta con documentos en regla, conduce hablando por celular o no porta el cinturón de seguridad.

De acuerdo con la directora, el reglamento establece que los vehículos deben mantenerse en condiciones mecánicas óptimas, por lo que circular con unidades que contaminen el ambiente, carezcan de retrovisores, luces en funcionamiento o cristales en buen estado, puede ser motivo de sanción.

En cuanto a otras multas, Chavira Ríos precisó que estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad tiene una sanción de 3,300 pesos, sin derecho a descuento. En el caso de manejar en estado de ebriedad, el monto varía según el grado de intoxicación, con sanciones que oscilan entre los $3,000 y $5,000 pesos.

“La del cajón de discapacitados está en $3,300 pesos, es cara y no tiene descuento, y la de estado de ebriedad depende del grado, el primero, segundo o tercer grado, oscilan entre $3,000, $4,000 y $5,000 pesos”, puntualizó.

La funcionaria agregó que entre las sanciones contempladas se encuentra la obligación de portar llantas en buen estado, así como una de refacción disponible en el vehículo.

“Las hemos estado considerando en ciertos casos, pero no es que estemos viendo si traen llantas en buen estado, no, pero sí es una sanción administrativa. La gente debe estar consciente y revisar el reglamento: no contar con luces, no contar con llantas, ese tipo de infracciones ya vienen contempladas y son facultad de nosotros el poder sancionar”, señaló.

Con estas precisiones, la Dirección de Tránsito y Vialidad busca evitar confusión entre la ciudadanía y reiteró que los costos y motivos de infracción están claramente establecidos en el reglamento vigente.

