Tamaulipas

Activa módulos informativos en colonia conflictiva

Autoridades implementaron diversas campañas para que los residentes conozcan los tipos de violencia que pueden experimentar en distintos ámbitos

  • 04
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Guardia Estatal de Género, procedió a la instalación de módulos informativos en colonias consideradas como conflictivas, lo anterior como parte de las acciones de proximidad que tienen como objetivo prevenir, atender y erradicar la violencia. 

Esta medida se implementó en la colonia Azteca de Ciudad Victoria, en los alrededores del Panteón de la Cruz, zona que integra el mapa delincuencial de las corporaciones de seguridad.  

A través de este módulo, elementos pertenecientes a la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) convivieron con residentes de diferentes edades, implementando diversas dinámicas para que conozcan los tipos y niveles de violencia que pudieran experimentar en los ámbitos de desarrollo.

Esta información se reforzó con la entrega de trípticos y violentómetros, herramientas que cuentan con los números de emergencia a fin de que la población los tenga presentes y pueda comunicarse en caso de requerirlo.

El coronel Justicia y la Capitana Honradez, botargas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), interactuaron con las y los niños asistentes, realizando actividades lúdicas, acciones que forman parte de las acciones de proximidad para prevenir el delito en sus diversas modalidades.


