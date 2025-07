Afirman que tanques militares en la frontera son una provocación

Diariamente, una tanqueta de la milicia de Estados Unidos se posiciona en la frontera con Nuevo Laredo, en el lado americano del Río Bravo, para vigilar.

Con la presencia militar estadounidense se refuerza la seguridad, aparte de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, esta presencia militar fue tomada como una provocación por el activista en favor de los migrantes, Francisco Chavira Martínez.

“Es una provocación del gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos, en donde tanquetas de Estados Unidos están apuntando hacia México. México es un país amigo, los migrantes no son delincuentes, migrar no es un delito”, afirmó el activista.

Esta acción rompe la relación de hermandad entre los dos Laredos, comentó.

Principalmente porque está ubicada en un lugar céntrico tanto de Laredo, Texas, como de Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo abajo del Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”, donde cada febrero se realiza la Ceremonia del Abrazo entre autoridades y sociedad civil de los dos Laredos, para refrendar el compromiso de amistad y hermandad.

Estados Unidos debería de retirar esos vehículos de guerra, dijo el activista.

“Entonces reprochamos, reprobamos esas tanquetas que apuntan hacia territorio mexicano y que son una provocación a nuestro país, es una indignación”, mencionó Chavira Martínez.

“Nosotros no tenemos nuestras tanquetas apuntándole a Estados Unidos, eso es una provocación, incitación a la violencia, y se rompe con las buenas historias de pueblos hermanos, esto no es hermandad, esto ya es una declaración de que es un país que no quiere a los mexicanos”.

