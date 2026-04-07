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Tamaulipas

Agricultores bloquean autopista Reynosa-Matamoros y carretera 101

Cierres en autopistas y carreteras federales presionan por precios justos y seguridad; protestas podrían intensificarse en los próximos días

  • 07
  • Abril
    2026

Agricultores de los municipios fronterizos de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y del valle de San Fernando bloquearon esta mañana la autopista Reynosa-Matamoros y la carretera federal 101 que comunica Victoria con Matamoros y Reynosa.  

Exigen a la autoridad que baje el precio del diésel agropecuario, que haya seguridad en carreteras y campos agrícolas, recursos para el sector agropecuario, precios justos, bajar el precio de los fertilizantes; en sus mantas de protesta destaca también que sin agricultores ni ganaderos las mesas de los mexicanos están vacías.   

Los cierres tienen lugar en la caseta de cobro de la autopista Reynosa-Matamoros y alrededor del mediodía cerraron la carretera federal 101 que comunica Ciudad Victoria con los municipios fronterizos.  

Dan tregua parcial a bloqueos en Tamaulipas por vacaciones 

Integrantes del sector campesino y del transporte optaron por dar una tregua parcial a sus manifestaciones en Tamaulipas, en la región del sur. 

Durante el primer día de bloqueos registrados en Tamaulipas, en la región sur, integrantes del sector campesino y del transporte optaron por dar una tregua parcial a sus manifestaciones, permitiendo el libre tránsito de vacacionistas que se desplazan por las principales vías del sur del estado. 

Señalaron que la decisión responde a la intención de no perjudicar a las familias que viajan en este periodo, considerado de alta afluencia turística, especialmente hacia destinos de playa. 

Dimas Salazar Rodríguez, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en la zona sur de Tamaulipas, advirtió que esta medida será temporal, ya que en los próximos días se prevé su incorporación total a la manifestación de carácter nacional, lo que podría derivar en afectaciones a la circulación vehicular. 

Se prevé que durante la tarde de este lunes, la agrupación de transportistas y campesinos se reúna para establecer acuerdos e iniciar bloqueos en los próximos días, sumándose a la protesta nacional. 

Ante este escenario, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y prever posibles contratiempos en sus traslados.


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