Tamaulipas

Agricultores cierran carretera Matamoros-Nuevo Progreso

Esta protesta surge por supuestos precios injustos y falta de apoyo al sector, lo que ha provocado afectaciones económicas severas en los últimos meses

  • 24
  • Noviembre
    2025

Agricultores de los municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y Nuevo Progreso iniciaron con una serie de cierres y manifestaciones en distintos puntos de la carretera Monterrey–Matamoros. Los productores colocaron carteles, neumáticos y vehículos atravesados sobre la vía para visibilizar su inconformidad y mostrar mensajes como “Al rescate de los campos mexicanos”, con los que buscan llamar la atención de las autoridades federales.

e3da8273-e007-4caf-85d7-19a73178dfa7.jpg

De acuerdo con los manifestantes, la protesta surge ante lo que consideran precios injustos y falta de apoyo al sector agrícola, situación que —aseguran— ha provocado afectaciones económicas severas en los últimos meses.

25320af4-6256-4a7c-83f8-4270066a1afd.jpg

Como parte de su estrategia de presión, algunos grupos se han apostado en las casetas de cobro, donde abrieron la pluma para que los autos pasen sin pagar un peso con la intención de generar un impacto económico al Gobierno y exigir una respuesta inmediata a sus demandas.

Los agricultores señalaron que estas acciones continuarán hasta que sean atendidos por representantes gubernamentales y se establezca un diálogo que permita alcanzar acuerdos favorables para el campo.

1a022e42-d2e0-4631-9f4e-da0300057b11.jpg

Pese a la presencia de manifestantes y a los cierres intermitentes, hasta el momento no se han registrado incidentes con los automovilistas que transitan por esta importante vía.


