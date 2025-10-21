Alertan por fuga de hidrocarburos en ejido Maclovio Herrera

En el ejido Maclovio Herrera, conocido como Miradores, habitantes y productores agrícolas viven momentos de preocupación ante un derrame de hidrocarburo que, según denuncian, estaría contaminando las presas que abastecen de agua tanto a las familias como a los cultivos y el ganado de la zona.

Carmelo García, comisariado ejidal, explicó que la fuga habría sido reportada hace más de mes y medio, sin embargo, asegura que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha atendido el problema pese a los llamados de los pobladores.

“Se reportó desde hace tiempo, pero lo hicieron menos, y ahora estamos viendo las consecuencias; ya tiene más de ocho días que no viene ningún ingeniero ni nadie de Pemex; la fuga sigue y el agua está contaminada”.

El dirigente rural indicó que son dos presas las afectadas, una de propiedad particular y otra que pertenece al ejido, la cual es una fuente de abasto para el consumo doméstico y agrícola.

Explicó que en la superficie del agua se observa una “nata” de chapopote de hasta tres centímetros de grosor, lo que hace imposible su uso,

“Nos afecta como agricultores y ganaderos, yo tengo siembras de plátano, guayaba, cedro, mango, y todo eso pasa por ahí. Dicen que no es contaminante, pero el agua huele mal y tiene esa nata negra. ¿Qué vamos a hacer cuando no haya agua limpia?”, expresó con impotencia.

Recordó que no es la primera vez que la comunidad sufre un daño ambiental de este tipo; hace 15 años, una presa también fue afectada por un derrame y, hasta la fecha, no han recibido reparación ni compensación alguna.

La situación se agrava porque, tras una intensa sequía, las recientes lluvias apenas habían permitido la recuperación de los cuerpos de agua, ahora, con el nuevo derrame, los campesinos enfrentan la imposibilidad de usar el vital líquido, afectando sus actividades y programas como Sembrando Vida.

“Antes sufríamos por la sequía, y ahora que hay agua, está contaminada, Pemex debería acercarse, ayudarnos, mandar pipas o algo, no pedimos mucho, solo una solución”, finalizó el comisariado ejidal.

Los pobladores esperan la pronta intervención de las autoridades ambientales y de Pemex para contener la fuga, identificar su origen y realizar la limpieza de las presas, antes de que el daño ecológico y económico sea irreversible.

Comentarios