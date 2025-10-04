Alertan por posibles ataques de felinos contra ganado en Altamira

Ganaderos del sector rural de Altamira han manifestado su preocupación luego que se reportaran casos de reses muertas y desaparecidas en las inmediaciones del cerro El Metate, en la comunidad de Santa Juana, donde autoridades municipales y estatales investigan la posible presencia de felinos como jaguares o pumas.

Rubén Herbert Zárate, director de Ecología del Ayuntamiento de Altamira, confirmó que se recibió el reporte de productores de la zona tras registrarse la desaparición de un ternero, la muerte de otro, así como el ataque a una vaca adulta.

“Efectivamente recibimos el reporte de un ganadero y representantes de la comunidad Santa Juana, quienes señalaron que en las inmediaciones del cerro El Metate un ternero desapareció, otro apareció muerto y una vaca adulta fue atacada; no sabemos aún si se trató de un jaguar o un puma, que son especies presentes en el sitio”, explicó.

El funcionario municipal detalló que personal de Ecología ya acudió al lugar y colocó tres cámaras trampa para documentar los hechos, además de esperar el arribo de especialistas de la Dirección de Parques y Biodiversidad del Gobierno del Estado para reforzar el monitoreo.

“Estamos a la espera de que llegue personal especializado para instalar más cámaras e incluso una trampa, con el fin de tener certeza sobre qué especie pudo haber estado involucrada en los ataques”.

Herbert Zárate destacó la relevancia del hallazgo, pues la presencia de grandes felinos en la zona es un indicador de un ecosistema sano; sin embargo, advirtió que cuando estas especies se acercan a zonas pobladas y atacan animales de granja, se convierte en un problema que refleja la intervención humana en su hábitat.

“Los felinos mayores son especies superiores y hablan de un hábitat maduro, pero cuando comienzan a atacar ganado significa que la fragmentación de su entorno los está obligando a acercarse a las comunidades”.

Explicó que, en más de 50 años no se tenía registro de ataques de este tipo en Altamira, lo que ha generado inquietud entre los productores; no descartó que pudiera tratarse de una hembra criando cachorros, lo que explicaría la búsqueda de presas fáciles.

“Podría ser el caso de una hembra con crías, pero vamos a determinarlo cuando tengamos los resultados de las cámaras; en menos de un mes tendremos datos más precisos”, adelantó.

El director de Ecología recordó que diversos investigadores ya habían documentado la presencia de los seis felinos de Mesoamérica en el cerro El Metate, incluyendo el jaguar, puma, ocelote, margay y yaguarundí, entre otros.

Aclaró que la protección de estas especies tiene un valor especial, pues incluso el jaguar fue designado como la mascota del próximo Mundial de Futbol en México, como parte de una campaña global de conservación.

Mientras tanto, los ganaderos de la comunidad se mantienen en alerta, pidiendo apoyo de las autoridades para proteger sus hatos sin poner en riesgo la vida silvestre.

El resultado de la investigación, coincidieron, será determinante para establecer medidas que den certeza tanto a la población rural como a las especies que habitan en la región.

