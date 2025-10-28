Alertan por vientos fuertes para esta noche en Nuevo Laredo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta de precaución por viento del norte para esta noche, de 35 a 50 kilómetros por hora y posibles rachas más fuertes.

Durante este miércoles están prohibidas las carnes asadas y fogatas, ya que hacerlas podría originar incendios debido al viento fuerte, de acuerdo con el aviso preventivo por condiciones favorables a incendios que emitió la dependencia municipal.

“Para este miércoles se prevén vientos del norte de 35 a 50 kilómetros por hora con rachas superiores, acompañados de baja humedad relativa, lo que incrementará el riesgo de incendios en pastizales y áreas abiertas”, refiere un comunicado.

Además, se pide a la población reportar de inmediato cuando vean humo, ya que así podrán intervenir de inmediato los apagafuegos, y evitar la propagación, que es muy rápida por la acción del viento.

“Evita encender fogatas o tirar colonias, suspende quemas agrícolas o de basura, reporta cualquier columna de humo al 867 712-3030 de Protección Civil y Bomberos”.

A partir de esta noche y durante el miércoles 29 de octubre, se prevé el ingreso de un sistema frontal que provocará viento del norte en la región. Con rachas probables de 55 a 60 kilómetros por hora, especialmente durante la madrugada y mañana del miércoles

La humedad ambiental muy baja este miércoles, favoreciendo la rápida propagación de incendios en pastizales y áreas abiertas

“Asegura objetos ligeros o decoraciones al exterior. Estas condiciones estarán asociadas al paso del sistema frontal que afectará el norte del país y la frontera norte de Tamaulipas. Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo trabajando por tu seguridad las 24 horas”, menciona el comunicado.

Comentarios