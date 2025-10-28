Cerrar X
Viento_archivo_437b88177e
Tamaulipas

Alertan por vientos fuertes para esta noche en Nuevo Laredo

A partir de esta noche y durante el miércoles 29 de octubre, se prevé el ingreso de un sistema frontal que provocará viento del norte en la región

  • 28
  • Octubre
    2025

La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta de precaución por viento del norte para esta noche, de 35 a 50 kilómetros por hora y posibles rachas más fuertes.

Durante este miércoles están prohibidas las carnes asadas y fogatas, ya que hacerlas podría originar incendios debido al viento fuerte, de acuerdo con el aviso preventivo por condiciones favorables a incendios que emitió la dependencia municipal.

“Para este miércoles se prevén vientos del norte de 35 a 50 kilómetros por hora con rachas superiores, acompañados de baja humedad relativa, lo que incrementará el riesgo de incendios en pastizales y áreas abiertas”, refiere un comunicado.

Además, se pide a la población reportar de inmediato cuando vean humo, ya que así podrán intervenir de inmediato los apagafuegos, y evitar la propagación, que es muy rápida por la acción del viento.

“Evita encender fogatas o tirar colonias, suspende quemas agrícolas o de basura, reporta cualquier columna de humo al 867 712-3030 de Protección Civil y Bomberos”.

A partir de esta noche y durante el miércoles 29 de octubre, se prevé el ingreso de un sistema frontal que provocará viento del norte en la región. Con rachas probables de 55 a 60 kilómetros por hora, especialmente durante la madrugada y mañana del miércoles

La humedad ambiental muy baja este miércoles, favoreciendo la rápida propagación de incendios en pastizales y áreas abiertas

“Asegura objetos ligeros o decoraciones al exterior. Estas condiciones estarán asociadas al paso del sistema frontal que afectará el norte del país y la frontera norte de Tamaulipas. Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo trabajando por tu seguridad las 24 horas”, menciona el comunicado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_34_04_PM_5f9ac1e6e2
Aclara alcalde de Matamoros a CANIRAC cierre de negocios
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×