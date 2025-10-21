Alumbrado y drenaje, prioridad en Matamoros: Secretaria Técnica

Tras recibir múltiples quejas en la plataforma Rigo por colonias sin alumbrado público, la secretaria técnica de Matamoros, Alma Rosa, aseguró que se trabaja constantemente para mejorar el servicio.

“Se han estado atendiendo 31 casos de 100 diarios, pero es difícil dar seguimiento a todos debido a los 3,000 km que abarca el alumbrado público en Matamoros”, explicó.

Alma Rosa señaló que en ocasiones los ciudadanos prefieren criticar en Rigo en lugar de reportar directamente los problemas, lo que dificulta la gestión.

“Dicen los ciudadanos que para qué me reportan el problema de su colonia si de todas formas no hago nada”, añadió.

Sobre los trabajos de alumbrado, la funcionaria aseguró que se compran los materiales según el presupuesto disponible, pero deben regresar a algunas colonias porque el alumbrado a veces es robado o dañado accidentalmente.

En cuanto al drenaje y alcantarillado, Alma Rosa destacó que su prioridad ha sido evitar inundaciones prolongadas. También hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los vendedores de barbacoa, a no tirar grasa en las tuberías, ya que esto puede generar taponamientos durante la temporada de frío.

La secretaria técnica reiteró que los esfuerzos están enfocados en garantizar que Matamoros cuente con alumbrado y un sistema de drenaje funcional, invitando a los ciudadanos a colaborar para mantener los servicios en buen estado.

