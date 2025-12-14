Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
353995a7_2c1e_47b0_b57b_83c9f0ca3a51_0830ff5583
Tamaulipas

Alumna del Cbtis 236 campeona nacional en Matemáticas

Jocelyne Silguero, de Ciudad Victoria, se corona campeona nacional de matemáticas y gana segundo lugar en concurso estatal de estadística y química

  • 14
  • Diciembre
    2025

Jocelyne Guadalupe Silguero Rosas, estudiante de la Especialidad de Programación en el Cbtis 236 de Ciudad Victoria, se destaca no solo por su dedicación académica, sino también por su excepcional talento en matemáticas. 

Actualmente cursando el 5to semestre, Yoseline ha alcanzado el título de campeona de matemáticas a nivel nacional, un logro que refleja su arduo trabajo y pasión por esta disciplina.

“Iniciamos con exámenes en línea, de ahí fui seleccionada a la etapa estatal, la primera fue aquí en el Cbtis 236, de ahí recibimos clases en línea para prepararnos, y pasamos pro otras evaluaciones, el grupo que iniciamos unos 100 alumnos se fue reduciendo hasta llegar a los 6 que conformamos la delegación de Tamaulipas en la etapa nacional”, explicó. 

Los buenos resultados los obtuvo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025, realizada recientemente en Oaxtepec Morelos, en donde compitió con estudiantes de Bachillerato de todo el país. 

Su éxito no solo la posiciona como una estudiante ejemplar, sino que también inspira a sus compañeros y a la comunidad educativa. Con su enfoque en la programación, Yoseline está construyendo un futuro brillante en el campo de la tecnología, demostrando que las habilidades en matemáticas son fundamentales para el desarrollo de soluciones innovadoras. 

“Les diría que no tengan miedo de intentarlo, si había momentos en los que pensaba en que no iba a poder llegar más halla cuando salía de los exámenes, decía que me fue muy mal y que ya hasta aquí llegué y luego tenía la sorpresa de que era seleccionada para el siguiente nivel, entonces que no tengan miedo de intentarlo, que den su máximo esfuerzo y que al final su dedicación dará frutos”. 

Jocelyne Guadalupe Silguero Rosas, también obtuvo el Segundo Lugar en el XXI Concurso Estatal de Estadística y Química 2025 “Mtra. Yolanda Dávila López”, celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, sin duda, un motivo de orgullo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_99_8bc1c74a45
Intensas lluvias provocan daños en viviendas de Ciudad Victoria
Whats_App_Image_2025_12_11_at_1_38_43_AM_52e13278ab
Ciudad Victoria enfrenta severa crisis de agua potable
Whats_App_Image_2025_12_10_at_5_24_43_PM_513502f495
Liberan a dos tras persecución por privación de la libertad
publicidad

Últimas Noticias

estudiantes_universitarios_archivo_161194feee
Llama DIF Reynosa a realizar renovación de becas
9c7b4c7f_7a02_4097_a0b9_dcba54060095_7b7d56134c
Restauranteros de Reynosa esperan repunte en cierre de año
328623ba_670b_46bd_a214_9f29b6c8142e_1_ffe1c58075
Aprueban límites Monterrey-San Nicolás para estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×