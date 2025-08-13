Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo el martes una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para reafirmar la colaboración entre Tamaulipas y el Gobierno de México en materia de seguridad.

Durante el encuentro, se subrayó que las acciones conjuntas han permitido avances en el combate a la violencia, en línea con los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que, a nivel nacional, ha reducido en 25.3% el promedio diario de homicidios dolosos en los primeros 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De septiembre de 2024 a julio de 2025, el promedio diario pasó de 86.9 a 64.9 víctimas, lo que equivale a 22 homicidios menos por día.

Julio de 2025 fue, además, el mes con menos asesinatos registrados en la última década para ese mes.

Seguimos trabajando y colaborando en las estrategias para Tamaulipas, de la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch.

Hoy y siempre, nuestro compromiso es fortalecer a nuestro estado. pic.twitter.com/3YQG2m6Bdj — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 12, 2025

En conferencia matutina del martes, la mandataria destacó que la baja en homicidios es resultado de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional.

“En 10 meses hay una reducción de homicidios dolosos de 25.3 por ciento, lo que significa 22 personas menos asesinadas cada día. Claro que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante”, afirmó Sheinbaum.

