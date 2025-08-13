Cerrar X
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Tamaulipas

Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad

El gobernador Américo Villarreal y el secretario Omar García Harfuch refrendaron la coordinación federal-estatal para fortalecer la seguridad en Tamaulipas

  • 13
  • Agosto
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo el martes una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para reafirmar la colaboración entre Tamaulipas y el Gobierno de México en materia de seguridad.

Durante el encuentro, se subrayó que las acciones conjuntas han permitido avances en el combate a la violencia, en línea con los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que, a nivel nacional, ha reducido en 25.3% el promedio diario de homicidios dolosos en los primeros 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De septiembre de 2024 a julio de 2025, el promedio diario pasó de 86.9 a 64.9 víctimas, lo que equivale a 22 homicidios menos por día.

Julio de 2025 fue, además, el mes con menos asesinatos registrados en la última década para ese mes.

En conferencia matutina del martes, la mandataria destacó que la baja en homicidios es resultado de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional.

“En 10 meses hay una reducción de homicidios dolosos de 25.3 por ciento, lo que significa 22 personas menos asesinadas cada día. Claro que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante”, afirmó Sheinbaum.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_13_at_11_44_27_PM_f8a33a033a
Piden no caer en el chantaje de los falsos inspectores
f3c48ac3_61d8_464d_8d3b_3dc7a3a4434b_b6123d2694
Sin lluvias, el abasto de agua será crítico: Recursos Hidráulicos
EH_UNA_FOTO_a822271f44
Confirma Presidencia que NL redujo un 73% homicidios en 10 meses
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226513478347_1f0db96cdc
DeSantis anuncia centro de detención de inmigrantes en Florida
Suben_muertes_por_desnutricion_en_Gaza_Netanyahu_niega_hambruna_d5216b5e9e
Suben muertes por desnutrición en Gaza; Netanyahu niega hambruna
378353639_1799c95d2f
EUA ofrece hasta US$26 millones por líderes de Cárteles Unidos
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×