Tamaulipas

Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa

De acuerdo con el colectivo, el cuerpo fue encontrado sobre el lateral norte del canal Anzaldúas, cerca de la avenida Prado del Sol.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó la tarde del viernes 21 de noviembre el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, en un predio baldío ubicado en las inmediaciones del ejido El Banco, al oriente de Reynosa.

De acuerdo con el colectivo, el cuerpo fue encontrado sobre el lateral norte del canal Anzaldúas, cerca de la avenida Prado del Sol. Integrantes del grupo realizaban labores de búsqueda cuando ubicaron los restos en una zona de maleza, por lo que de inmediato notificaron a las autoridades competentes.

Como parte de sus labores de identificación, el colectivo publicó fotografías en las que se aprecia un tatuaje de gran tamaño a la altura de la cadera, con el objetivo de que la ciudadanía pudiera aportar información o reconocer a la víctima.

Horas más tarde, ya por la tarde del mismo viernes, se confirmó la identidad de la mujer: se trataba de Sahamara Denice Ramos Balderas, quien había sido reportada como desaparecida desde el martes 18 de noviembre.

El hallazgo fue notificado a las autoridades ministeriales para la realización de las investigaciones correspondientes. El colectivo reiteró su llamado a que las instituciones fortalezcan los mecanismos de búsqueda y atención a las familias que continúan en la lucha por localizar a sus seres queridos.


