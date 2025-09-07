Cerrar X
Tamaulipas

Anuncia Sheinbaum inversión histórica para Tamaulipas

La presidenta mencionó que están realizando proyectos estratégicos hídricos, que incluyen la construcción de obras para garantizar el acceso al agua potable

  • 07
  • Septiembre
    2025

En su vista a Ciudad Victoria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que cuando cierre este 2025, los beneficiarios de programas sociales en Tamaulipas serán un millón 161 mil 351 personas, y que la inversión este año de programas de Bienestar, es decir apoyos directos del gobierno de México a las y los tamaulipecos, suman $22,771 millones de pesos. 

Así mismo, anunció una inversión histórica de $9 mil millones de pesos para el tema del agua en Tamaulipas durante su sexenio, acciones que dijo tienen como objetivo el mejorar la infraestructura hídrica en la entidad.  

Mencionó que se están llevando a cabo varios proyectos estratégicos relacionados con el agua, que incluyen la construcción de obras para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, como el caso de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que beneficiará a 350,000 habitantes de la capital del estado. 

Avanza_la_transformacion_Tamaulipas_at_2.47.49_PM__1_.jpeg

Dijo que esta semana se dará el banderazo de salida del Tren Saltillo- Nuevo Laredo, el cual saldrá desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, en franca recuperación de los trenes de pasajeros.

Resaltó que fue un error cerrar los trenes de pasajeros, pero que llegó la transformación y se están recuperando los trenes de pasajeros, además de la construcción de otro puente internacional en Nuevo Laredo, la próxima inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas y que se están haciendo los estudios para un sistema de transporte público de Tampico al puerto de Altamira.

Sheinbaum Pardo hizo un recuento de las obras y programas sociales que benefician a las familias de los 43 municipios de Tamaulipas, como lo beneficiarios de la Pensión del Adulto mayor con $6,200 pesos de apoyo bimestral y que suman 402,052 adultos mayores. 

Américo Villarreal

“Las personas con discapacidad, una parte la otorga el gobierno federal y otra el estado con 28 mil 187 beneficiarios, 4,869 jóvenes que cursan la Universidad, del programa escribiendo el futuro, reciben su beca, además 103 mil 478 adolescentes de preparatoria pública reciben su beca, 36 mil 547 niñas y niños reciben beca de primaria, 11 mil 991 pescadores reciben apoyos diversos, 27 mil 752 pequeños productores reciben el apoyo de producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos 24 mil 328 productores”, señaló. 

Dijo que 1,120 escuelas primarias y secundarias reciben este año el apoyo del programa, la escuela es nuestra, de educación media superior por primera vez se otorgó a 81 preparatorias en el estado. 

Se refirió a la implementación del apoyo a mujeres de 60 a 64 años, más de 64 mil mujeres beneficiadas en este 2025.

Avanza_la_transformacion_Tamaulipas_at_2.47.50_PM.jpeg

"Las mujeres podamos ser lo que podamos ser, doctoras, maestras, enfermeras, bomberas, policías, soldados, presidentas municipales, gobernadoras y presidentas de la república”, expresó. 

Dio a conocer que 127 mil 702 alumnos de secundaria reciben la Beca Rita Cetina, y que las personas adultas mayores se benefician con el programa salud casa por casa, sumando un millón 161 mil personas beneficiadas en el estado.  

Por su parte, el gobernador, Américo Villarreal Anaya, dijo que Tamaulipas es una de las entidades que más ha reducido la pobreza, en especial la pobreza extrema. 

Sheinbaum

“Hicimos un acuerdo amplio para buscarlos y atenderlos, en su último informe el INEGI  nos señala que aún tenemos 52 mil tamaulipecos y tamaulipecas en esta situación,  por lo que refrendamos y persistiremos en ese objetivo, es una situación que una sociedad como la nuestra, no se puede permitir, estimada presidenta el pueblo de Tamaulipas hoy quiso venir a su encuentro para darle un abrazo fraterno y efusivo que usted se ha ganado, no sólo cumpliendo expectativas, sino superándolas en este momento clave de nuestra transformación nacional y de nuestra historia”, dijo el mandatario tamaulipeco. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, además de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, el director de Conagua Efraín Morales López, el Coordinador General de Programas para el Bienestar Carlos Torres Rosas y la Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.


