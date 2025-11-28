Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111204_271_ec3c115b9f
Tamaulipas

Aparece soldado enamorado en plaza de Nuevo Laredo

Año con año, este hombre se coloca cerca del Monumento a los Fundadores, en espera de que su amada corresponda a su cariño

  • 28
  • Noviembre
    2025

Un exmarino de Estados Unidos, enamorado de una mujer de Nuevo Laredo, tiene más de 20 años de esperar por ella.

52671601-9d1a-47aa-88b5-710307a96a21.jpg

Cada año se coloca en un espacio público en espera de que Cecilia, a quien conoció hace cerca de 30 años, aparezca y le corresponda.
Sin embargo, Cecilia no está interesada, y nunca aparece.

Pese a los rechazos año año, hoy viernes el ciudadano estadounidense está nuevamente en Nuevo Laredo, en el monumento a los Fundadores.

69d0678e-8009-41ee-a9e3-003f98e4b55e.jpg

La incógnita es si ella aparecerá por fin. Mientras tanto, los ciudadanos se toman selfis con el icónico personaje.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25332202546802_b31426cb6b
Trump cierra espacio aéreo venezolano a aerolíneas y criminales
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T074808_353_da60c9db46
EUA pone controles para transferencias transfronterizas a México
EH_DOS_FOTOS_2025_11_28_T143402_770_26581d887e
Joaquín Guzmán se declarará culpable en corte de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_c91363565e
Pareja se salva de explosión en Pesquería por salir a cenar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_d2f9c049c0
Se recibe única mujer inscrita del Servicio Militar en Tamaulipas
Pesqueria_059a8741b5
Menor tiene 90% de quemaduras y está en estado grave: IMSS
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×