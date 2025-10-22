Arranca el Marciano Fest 2025 en la Playa Miramar

El Marciano Fest 2025 inicia en Playa Miramar, evento que promete consolidar a Ciudad Madero como el principal destino del turismo ufológico en México.

El alcalde Erasmo González Robledo encabezará la inauguración de la segunda edición del festival, que se extenderá de este 23 hasta el 29 de octubre, con una semana llena de actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas totalmente gratuitas.

“Queremos hacer de Ciudad Madero el punto más importante del turismo ufológico en México”, expresó el presidente municipal, al destacar que el Marciano Fest busca proyectar la imagen de Playa Miramar como un destino limpio, ordenado y seguro.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Estado, encabezada por Benjamín Hernández, y con el sector hotelero local, que ofrecerá tarifas especiales para los visitantes.

Una cartelera “fuera de este mundo”

El Marciano Fest 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades en sedes como la Plaza Gobernadores, el Polideportivo de Playa Miramar y el Centro Cultural de Ciudad Madero.

Entre los eventos más esperados se encuentran el Concierto de Kooltown (24 de octubre), la Lucha Libre Intergaláctica con estrellas como Charlie Manson, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada Jr. (25 de octubre), el Cine Galáctico (27 de octubre) y la Caravana Galáctica junto al Pastel Gigante Marciano (29 de octubre).

También se desarrollará el “Marciano Challenge”, que buscará reunir a más de mil personas disfrazadas de marcianos, como antesala de un intento por romper un Récord Guinness en 2026.

Inicia con conferencias y turismo temático

La apertura oficial incluye una serie de conferencias ufológicas encabezadas por Basilio Cott, presidente del Centro de Reporte OVNI de México (CROM), quien ofrecerá la ponencia inaugural en el Hotel Maeva. A él se sumarán la ingeniera Membra y el maestro Francisco, quienes expondrán los orígenes de la leyenda marciana de Playa Miramar, elemento central de la identidad turística de la ciudad.

La directora de Turismo municipal, Mariana Varela, informó que se esperan miles de visitantes procedentes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y la Ciudad de México, reflejo del impacto creciente del evento.

“El año pasado fue un experimento y resultó un éxito total; hoy queremos consolidarlo como un atractivo turístico nacional”, señaló.

“Galaxia del Sabor”: impulso local con identidad galáctica

Dentro del programa destaca la zona gastronómica y comercial “Galaxia del Sabor”, impulsada por la Dirección de Desarrollo Económico, donde emprendedores, empresarios y artesanos maderenses ofrecerán productos y platillos temáticos.

“Hablar de turismo es hablar de economía, y Ciudad Madero está lista para aprovecharlo”, puntualizó la funcionaria.

El Marciano Fest 2025 marca así el inicio de una semana en la que cultura, arte, ciencia y entretenimiento se combinan para fortalecer la promoción turística de Ciudad Madero y reactivar su economía.

Con esta propuesta única, el municipio busca reafirmarse como un destino innovador e incluyente, donde el turismo y la imaginación se encuentran bajo el cielo de Playa Miramar.

Comentarios