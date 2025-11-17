Asaltante reincidente aterroriza comercios en Reynosa

La ola delictiva continúa imparable en Reynosa, donde un mismo individuo ha logrado cometer al menos cinco asaltos en cuestión de días, sin que hasta el momento autoridades policiales hayan logrado detenerlo.

Comercios afectados denunciaron que el sujeto ha operado con total libertad incluso después de que sus imágenes fueran difundidas ampliamente.

Desde el arranque del programa comercial El Buen Fin, el presunto asaltante ha atacado al menos cuatro farmacias en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de los establecimientos, el hombre ingresaba a los negocios amagando a los empleados para exigir el dinero de las cajas registradoras.

Además del efectivo, sustrajo medicamentos controlados y otros artículos, por lo que es considerado un individuo peligroso.

Ante la serie de incidentes, cámaras empresariales emitieron una alerta y lograron obtener videos y fotografías del sospechoso.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, grupos vecinales y medios de comunicación locales, mientras que también fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública para su análisis e identificación.

Sin embargo, pese a la amplia difusión de estos reportes, el sujeto volvió a delinquir.

Casi al mismo tiempo en que se publicaban las denuncias públicas, el hombre cometió un nuevo asalto, esta vez en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, ampliando su historial y evidenciando la imparable incidencia delictiva que mantiene en alerta a comerciantes y ciudadanos.

Autoridades y representantes del sector comercial señalaron que el presunto asaltante no tiene un punto fijo de operación, pues ha atacado negocios tanto en zonas céntricas como en áreas periféricas de Reynosa, lo que ha dificultado su localización.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier información que ayude a identificarlo y detenerlo.

