Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T171129_102_daf5459d9f
Tamaulipas

Asegura Ejército Mexicano armamento en Tamaulipas

Estas actividadades se realizaron con estricto apego al estado de derecho para reforzar la seguridad en los 43 municipios de la entidad

  • 30
  • Octubre
    2025

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la IV Región Militar y 48/a. Zona Militar, en coordinación con personal de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, al efectuar patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, realizaron la detención de 15 personas y el aseguramiento de: 4 armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 dosis de posible mariguana, 4 vehículos y quipo de comunicación. 

El Ejército hizo del conocimiento a la población que, en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este tipo de acciones se han reforzado en los 43 municipios de Tamaulipas.  

52f2488f-70f9-4200-8275-fc0443879ae4.jpg

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la SEDENA, se da a conocer que, estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca. 

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T154814_053_5beca6fb4e
Coahuila suma casi 500 Puntos Violeta para atención de mujeres
EH_CONTEXTO_c51d3dbe48
Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual
sheinbaum_simon_levy_d220d0d4d5
Aclara Sheinbaum detención y liberación de Simón Levy
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T083335_235_b4b0989720
José Guadalupe Posada, la mente detrás de la 'Catrina'
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T095427_124_e84f2cd056
Aumenta a 31 muertos y 21 desaparecidos en Haití por 'Melissa'
EH_DOS_FOTOS_2025_10_31_T093147_726_a72b94550c
Belinda sorprende con disfraz para Belliween 2025
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×