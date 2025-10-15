Cerrar X
decomiso_droga_nuevo_laredo_41e32f3701
Tamaulipas

Aseguran armas largas y 300 kilos de marihuana en Nuevo Laredo

Autoridades federales lograron el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo durante un operativo en Nuevo Laredo

  • 15
  • Octubre
    2025

El Gabinete de Seguridad dio a conocer los eventos del martes 14 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Mediante un comunicado se informó que en Nuevo Laredo, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, 300 kilos de marihuana y un vehículo. 

El costo de la droga asegurada es de un millón de pesos.

decomiso-droga-nuevo-laredo2.jpg

decomiso-droga-nuevo-laredo1.jpg

Además, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en:  Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, y Veracruz.

La estrategia contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T152707_133_ca1eb26b7b
Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T144432_277_1fcb46881b
Incineran más de 90 kilos de droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T153602_907_4da6a24fec
San Pedro promete obra más segura tras retiro de ciclovía
publicidad

Últimas Noticias

deportes_lando_norris_aad8d9c42b
Responsabilizan a Norris por percance de McLaren en Singapur
AP_25289849071015_cf7430a629
California venderá insulina a bajo precio a partir de 2026
EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T172127_826_b9c9d7b3df
Hombre admite que asesinó a su bebé tras fingir secuestro en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×