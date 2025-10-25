Cerrar X
cb2e9f3d_465a_4424_b580_17790639a0be_a411d3e4cc
Tamaulipas

Aseguran cámara de videovigilancia irregular en Reynosa

La Guardia Estatal aseguró una cámara instalada sin autorización en la colonia Infonavit Los Ángeles; el equipo fue puesto a disposición de autoridades

  • 25
  • Octubre
    2025

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una cámara de videovigilancia colocada presuntamente de manera irregular en la colonia Infonavit Los Ángeles, como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia que realiza la corporación en distintos sectores del municipio.

El dispositivo fue localizado en la calle José Carretero, entre los cruces con Principados, instalado en un poste aparentemente de telefonía y con cableado conectado hacia una propiedad privada.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de la inspección no salió ninguna persona del domicilio para atender a los agentes, por lo que el personal procedió al aseguramiento de la cámara, de color negro.

La Guardia Estatal informó que el equipo fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones y determinar el uso y procedencia del dispositivo.

291c0790-de97-4311-9019-30e113ff917b.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
G4_I_Sv_A4_Xs_A_Ac_W9r_6bf63b472f
Detienen a revendedores de entradas para el GP de México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_b9118b6c41
Detienen a siete con armas exclusivas del Ejército en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_26_at_5_34_35_PM_e13028c904
Comienzan a regresar familias tras incendio en Santa Catarina
Captura_de_pantalla_2025_10_26_174936_9db9b345f7
Capturan a presunto asaltante tras violento robo en tienda Oxxo
erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×