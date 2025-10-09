Cerrar X
Tamaulipas

Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones

Debido a la presencia de drones en México, Estados Unidos aumentó la seguridad con el despliegue de tropas en frontera mientras que el alcalde pide calma ante

  • 09
  • Octubre
    2025

La seguridad en la frontera de Laredo, Texas se incrementó, y la Ciudad de Laredo alertó sobre una mayor vigilancia debido a la presencia de drones en el lado mexicano.

El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, emitió una declaración pública acerca de la actividad en ambos lados de la frontera.

“Como se anunció en la reunión del Concilio de la ciudad, fuimos informados de que se incrementará la presencia militar a lo largo del lado estadounidense del Río Bravo, como una muestra de la fuerza en respuesta al incremento de actividad de drones en el lado mexicano del río”, indicó Treviño.

Trascendió que el martes siete de octubre, en el barrio Los Aztecas, fueron vistos helicópteros que aterrizaron, y de ellos descendieron entre 40 y 50 oficiales de seguridad de Texas, quienes se dirigieron hacia el Puente Internacional 1 “Puerta de las Américas”.

Esto originó alarma entre los vecinos del sector, que reportaron los hechos, lo que causó preocupación en la comunidad.

En respuesta, el mayor Treviño aclaró que se trata de una medida de las autoridades norteamericanas para tener una mayor presencia en la frontera de Laredo ante la presencia de drones mexicanos.

“La seguridad de nuestra comunidad es una prioridad, y mantendremos al público informado conforme se emita más información”, indicó Treviño.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 3.48.56 PM.jpeg


