Tamaulipas

Aumentan operativos policiales en Texas durante Acción de Gracias

La autoridad local hizo un llamado a extremar precauciones ante el incremento de movilidad en calles y autopistas del Valle de Texas

Con motivo del fin de semana festivo de Acción de Gracias, el Departamento de Policía de Edinburg anunció un incremento en la presencia de patrullas en distintas zonas de la ciudad, como parte de un operativo especial dirigido a mantener la seguridad de residentes y visitantes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la corporación informó que este jueves por la noche y durante todo el periodo vacacional los oficiales estarán realizando rondines adicionales, con énfasis en la prevención de accidentes, la vigilancia en áreas concurridas y la detección de conductores bajo los influjos del alcohol.

“¿Vas a salir esta noche, Edinburg Texas? ¡Nosotros también!”, señaló la dependencia al recordar a la comunidad la importancia de celebrar de manera responsable.

La autoridad local hizo un llamado a extremar precauciones ante el incremento de movilidad en calles y autopistas del Valle de Texas, característico de estas fechas.

Los operativos forman parte de un esfuerzo regional que cada año refuerzan distintas agencias de seguridad durante la temporada de Acción de Gracias, periodo en el que tradicionalmente aumentan los desplazamientos, reuniones familiares y actividades nocturnas.

La policía de Edinburg reiteró que su objetivo es garantizar que las celebraciones se desarrollen en un ambiente seguro, por lo que exhortó a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias.


