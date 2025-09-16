Avanza 70% construcción de caseta de cobro Rumbo Nuevo

A pesar de las críticas por parte de algunos usuarios, la caseta de cobro avanza en un 70 por ciento, cuya obra, junto con la rehabilitación de la carretera de 37 kilómetros, representa una inversión de $1 mil 447 millones de pesos.

Lo que sí es un hecho es que brindará mayor seguridad a quienes transitan por esta interconexión de Ciudad Victoria a Jaumave, la cual une al centro de la República y la frontera de Tamaulipas.

Y es que la carretera Rumbo Nuevo ha sufrido un total de 147 accidentes en los últimos tres años, resultando en 53 muertes, debido a su diseño y falta de mantenimiento adecuado en administraciones estatales anteriores.

Para mejorar la seguridad en esta vía, se han tomado medidas como la instalación de rampas de emergencia en tramos peligrosos y se espera que la rehabilitación y modernización de la carretera reduzcan el riesgo de accidentes.

A pesar de haber sufrido daños por dos accidentes de tráileres, uno de ellos logró destrozar la infraestructura; las obras de la caseta continúan sin retrasos significativos y se espera que esté operativa para diciembre de este año.

Detalles de la Obra

- La construcción de la caseta avanza a buen ritmo, con un 70% de avance en algunas áreas, aunque la rehabilitación de la carretera se pretende quede lista para diciembre de este año.

- La empresa PINFRA será la encargada de operar la caseta y concluir los trabajos de rehabilitación de la vía.

- Se espera que el cobro de peaje comience en diciembre, con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo.

Tarifas de Cobro

- Automóviles y similares: $56.96

- Motocicletas: $29.97

- Autobuses y camiones unitarios (2-4 ejes): $151.51

- Camiones articulados (5 o más ejes): $312.31-$392.24.

Es importante destacar que los habitantes de la región podrían tener exenciones o tarifas especiales, según lo anunciado por las autoridades estatales.

La inversión de $1,447 millones de pesos se divide en:

- Capital de riesgo: $654 millones se destinarán a la privatización de la carretera y podrán ser utilizados en otros proyectos estatales.

- Rehabilitación de la vía: $793 millones se invertirán en la rehabilitación completa de los 37 kilómetros de la carretera.

