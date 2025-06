Avanza identificación de restos hallados en Reynosa

El alcalde Carlos Peña Ortiz confirmó que tres de las cinco familias de los músicos desaparecidos del Grupo Fugitivo ya accedieron a proporcionar muestras genéticas para realizar pruebas de ADN, con el objetivo de cotejar los restos humanos encontrados recientemente en el Ejido Los Longoria, al sur de la ciudad.

En entrevista, el presidente municipal detalló que será la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) la instancia encargada de realizar los análisis científicos y emitir un dictamen oficial. Sin embargo, advirtió que este tipo de estudios requiere tiempo, debido a su complejidad y a la necesidad de repetirlos para obtener resultados concluyentes.

"Hemos estado hablando todos los días con los padres y madres de familia, con las esposas de los desaparecidos. Me comentan que el día de ayer por fin ya a tres de ellos les hicieron las pruebas de ADN. Vamos a ver si los que aparecieron son ellos o no, porque no se puede determinar en ese tiempo tan corto", declaró Peña Ortiz.

Añadió que el proceso de identificación es lento y riguroso: "Tiene que haber varios estudios que se llevan a cabo y tienen que llevar su proceso. En su momento, la fiscalía determinará si coincide el ADN de los parientes que ya entregaron con los fragmentos que ellos encontraron en la ubicación atrás de la Aquiles Serdán."

El hallazgo de los restos ocurrió el pasado fin de semana en un predio alejado de la mancha urbana, y ha generado un fuerte impacto mediático debido a la desaparición de los cinco integrantes del grupo musical, quienes fueron vistos por última vez el 25 de mayo tras una presentación en la colonia Riveras del Río.

La fiscalía ha informado que existen múltiples coincidencias entre los restos hallados y las características físicas descritas por las familias, pero subraya que solo con las pruebas de ADN podrá confirmarse oficialmente la identidad de las víctimas.

Mientras tanto, las dos familias restantes continúan exigiendo transparencia en el proceso. Han expresado su inconformidad por no haber sido notificadas previamente sobre el hallazgo, y señalan que se enteraron del hecho a través de la rueda de prensa ofrecida por la fiscalía, lo cual consideran una violación a los protocolos establecidos en investigaciones de desaparición.

Estas familias reiteraron que no aceptarán la versión oficial hasta que existan pruebas científicas contundentes que confirmen la identidad de los restos encontrados y anunciaron que continuarán con las labores de búsqueda por su cuenta.

El caso ha despertado indignación en la comunidad fronteriza, donde se exige justicia, claridad en la investigación y un trato digno para las víctimas y sus familias.

Comentarios