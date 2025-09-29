Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida

Como ha ocurrido en cada administración desde su inauguración, una vez más la reserva natural protegida conocida como Parque Cultural Reynosa fue objeto de una reforestación con la que se pretende rescatar sus áreas verdes.

El director de Recursos Naturales en Tamaulipas, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, destacó la importancia de esta labor: “Año tras año hemos venido reforestando entre 200 y 350 árboles de un tamaño de 2 a 3 metros. Este año fue igual, pero también hay otra intención que es la principal: hacer comunidad. Tenemos que organizarnos, conocer cuál es la problemática que está viviendo la Laguna La Escondida y empezar a incidir”.

De manera paralela, con el apoyo de universidades de la entidad, se está realizando un muestreo de los contaminantes que afectan la flora y fauna dentro y en el perímetro de la Laguna La Escondida, principal objetivo de protección de este bosque.

Luego de estos trabajos, se pretende formar un consejo que, después de décadas, dé cumplimiento a que el sitio sea reconocido plenamente como una reserva natural protegida. Al respecto, Peñaloza Medellín señaló:

“Es una reserva natural protegida hasta la actualidad. Se generó en su momento un patronato y por alguna razón ya no se le dio seguimiento, y no hablo de la comunidad, hablo del gobierno. Hoy la figura jurídica existente es que somos consejo de administración y lo que queremos es revivir ese patronato, pero llamarlo consejo de administración, además de identificar actores claves y sumarlos a los ya existentes”.

Aunque el consejo de administración está integrado por ciertos actores políticos, la convocatoria está abierta para que cualquier ciudadano interesado en la protección del lugar pueda integrarse. Sobre ello, el funcionario añadió:

“En el consejo de administración jurídicamente sólo se permiten ciertos actores, tenemos un límite y es como lo marca la ley. Sin embargo, se pueden hacer consejos o sub consejos que favorezcan la participación ciudadana, para que todos los que queramos involucrarnos lo podamos hacer”.

