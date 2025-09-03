Cerrar X
Tamaulipas

Balaceras y bloqueos generan alarma en Matamoros

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que la tarde de este miércoles se atendieron reportes de bloqueos en distintos sectores de la ciudad

  • 03
  • Septiembre
    2025

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que la tarde de este miércoles se atendieron reportes de bloqueos en distintos sectores de la ciudad fronteriza de Matamoros debido a los enfrentamientos que se reportaron entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales alertaron de balaceras en diferentes avenidas de la ciudad, incluso en la carretera a la Playa Bagdad, así como bloqueos.

Vocería recomendó transitar con precaución en la carretera Reynosa-Matamoros a la altura del Ejido Las Rusias.

Así como en la Zona Industrial Oriente, entre la Avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia y otro tramo de dicha avenida.

Una situación de riesgo también se registró en la calle Sexta, la principal avenida de la ciudad, donde incluso una camioneta quedó abandonada y se reportaron daños en el edificio de una empresa de telefonía celular.

A unas cuadras, los familiares y pacientes de los internos del Hospital del IMSS dieron a conocer que se tuvieron que lanzar al suelo para evitar ser lesionadas por las balas.

Hasta el momento no se tienen datos oficiales del saldo de estos enfrentamientos, aunque de forma extraoficial se conoció de algunos civiles lesionados.


