Tamaulipas

Bloquean carretera en por desaparición de joven

Colectivos y familiares bloquean carretera por la desaparición de Ana Luisa Rodríguez, de 15 años, exigiendo a las autoridades que se intensifique la búsqueda

Colectivos de búsqueda, junto con familiares y amigos de Ana Luisa Rodríguez, de 15 años, realizaron un bloqueo carretero como medida de presión tras su desaparición el pasado miércoles por la tarde.

La menor fue vista por última vez cuando acudía a una tienda cercana a su domicilio en la colonia Hacienda Las Fuentes, sector 3, considerado como una zona de alto riesgo. Su teléfono celular quedó en casa, ya que solo salió a la tienda ubicada a cuatro casas de distancia.

Tras la protesta, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, pero hasta el momento Ana Luisa no ha dejado rastro alguno.

Los colectivos de búsqueda solicitaron acceso a las cámaras de seguridad cercanas, luego de que testigos reportaran la presencia de una camioneta blanca desconocida en la zona.

Las indagatorias quedaron a cargo de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. Se hace un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a la adolescente.

