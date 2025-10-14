Bloquean carreteras productores rurales en Tamaulipas

A partir de este martes regresaron a las carreteras del país los bloqueos encabezados por productores rurales, quienes habían dado una tregua a sus demandas.

Al no obtener respuesta de las autoridades federales, los manifestantes reanudaron las protestas y bloquearon diversos tramos carreteros, entre ellos el punto conocido como “La Y”, que conecta a Ciudad Victoria con los municipios de Matamoros y Reynosa.

Héctor Eliborio Peña de León, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, explicó:

“En la conciencia de qué es una manifestación pacífica, simplemente queremos que el campo tamaulipeco se vea representado por nuestros líderes o dirigentes de las diferentes ciudades del norte de Tamaulipas; como ya muchos saben, está en la Y de San Fernando los productores de diferentes agrupaciones.”

La exigencia principal de los productores es la misma que han planteado desde meses atrás: ser tomados en cuenta en las decisiones del actual gobierno federal relacionadas con tratados internacionales que afectan directamente al campo mexicano.

Peña de León añadió:

“La solicitud es la primera que se nos involucre en las decisiones en cuanto a los programas para el campo; eso involucra todo, precios; la situación más impactante, se podría decir, ese Tratado de Libre Comercio.”

Entre las principales peticiones se encuentra el regreso del programa de Agricultura por Contrato, que durante varios sexenios ofreció certidumbre en la comercialización de los granos y permitió una mejor planeación de la producción agrícola.

El presidente de la asociación explicó:

“Donde los órganos de gobierno agrícolas no regulen al comprador final y a nosotros, y sería de gran ayuda para no tener que pelear con Estados Unidos en cuanto a que importemos grano o no.”

Actualmente, los productores rurales reciben alrededor de 3 mil 600 pesos por tonelada producida, cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos de producción. Esta situación ha provocado una crisis entre los sorgueros, quienes aseguran estar endeudados y desmotivados para continuar trabajando la tierra.

Como parte de sus demandas, los productores solicitan al gobierno federal la implementación de un subsidio directo por tonelada, con el objetivo de alcanzar un ingreso de 6 mil pesos por tonelada y así garantizar la viabilidad de su actividad y la producción de alimentos en el país.

Ezequiel Ovalle, productor rural, comentó sobre los precios actuales:

“Pensamos que los precios que están ahorita actualmente están muy bajos y, conforme a la inversión que los productores tienen, no es conveniente, no les conviene ya definitivamente dedicarse a la agricultura, porque los precios están muy bajos.”

Comentarios