Buscan a joven desaparecido en Reynosa

as desapariciones en Reynosa continúan sin freno y mantienen en alerta a colectivos y familias de la región. En esta ocasión, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que, a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se emitió un boletín de búsqueda para localizar a Carlos Alberto Nava Zúñiga, un joven de 21 años que desapareció el pasado 29 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, ese día Carlos Alberto salió de su domicilio y horas más tarde se perdió todo contacto con él. Hasta el momento no se sabe qué rumbo pudo haber tomado ni las circunstancias que rodearon su desaparición, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

El boletín detalla que al momento de su desaparición el joven vestía playera negra talla mediana, pantalón de mezclilla celeste talla 32, roto en la pierna derecha, y tenis negros marca Nike talla 27. Estos datos se comparten con la esperanza de que alguna persona pueda reconocer la vestimenta o proporcionar indicios que contribuyan a su localización.

El colectivo de búsqueda, familiares y habitantes de la ciudad manifestaron su preocupación por la creciente ola de desapariciones que se registra diariamente en distintos sectores de Reynosa. Señalan que los casos siguen multiplicándose sin que existan avances visibles por parte de las autoridades.

Hasta ahora, la Fiscalía únicamente ha emitido el boletín oficial, sin ofrecer mayores detalles sobre el caso ni información adicional que ayude a esclarecer el paradero del joven. Mientras tanto, la familia de Carlos Alberto mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y reitera el llamado urgente a la población para colaborar con cualquier dato que resulte útil en su búsqueda.

