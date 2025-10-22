Buscan en Camargo identificar a responsable de daños en negocio

A través de redes sociales, vecinos de Camargo han solicitado apoyo para identificar a un presunto menor de edad que habría cometido actos vandálicos en las instalaciones en la empresa Megalub Lubricantes, recientemente establecida en la localidad.

De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron a las 3:45 de la madrugada, en pleno centro, en la esquina de Calle Libertad con Calle Matamoros, a un costado de la sucursal Banorte Camargo. En un video compartido en redes sociales se observa aparentemente a un joven lanzando objetos contra los negocios de la zona.

El sujeto es descrito como un menor de entre 14 y 16 años, que vestía camisa tipo polo roja, shorts de mezclilla oscuros y tenis tipo Nike, y se desplazaba en bicicleta. Los ciudadanos que difunden la información hacen un llamado a que, en caso de conocer al menor, se notifique a sus padres para que asuman la responsabilidad de presentarlo ante los afectados y se pueda reparar el daño causado.

La publicación enfatiza que la información puede proporcionarse de manera anónima a través de Messenger, y aunque aún no se ha determinado si habrá recompensa, se hace un llamado a la colaboración desinteresada para proteger la seguridad y confianza de los negocios en Camargo.

Vecinos señalan que hechos similares han ocurrido en la zona centro con menores de edad, y destacan la necesidad de actuar para evitar que estas conductas escalen hacia actos delictivos mayores. Por ello, se solicita la intervención de la seguridad pública municipal para atender este caso.





