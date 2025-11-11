Buscan identificar a familia encontrada sin vida en Reynosa

Las investigaciones sobre el caso de la familia localizada sin vida en distintos puntos de Reynosa continúan en curso, luego de que los cuerpos permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar los estudios periciales correspondientes, informó el colectivo Siguiendo Tus Pasos.

De acuerdo con la activista Elvira Ramírez, la Unidad Regional de Servicios Periciales envió muestras de ADN hasta la capital del estado con el propósito de dar continuidad al proceso de comparación de perfiles genéticos y así confirmar científicamente la identidad de las víctimas.

Una vez concluidos los análisis, los restos serán entregados a sus familiares para que puedan darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias, precisó el colectivo.

Según los informes oficiales, la menor de edad fue localizada semienterrada en el patio de un domicilio ubicado en la Avenida Del Sol número 412, en la colonia Valle Soleado, mientras que los cuerpos de sus padres y su tío fueron encontrados en una brecha al sur de la ciudad.

La desaparición de la familia se registró el 30 de octubre, cuando Raúl Flores, hermano de una de las víctimas identificada como Berenice Flores, acudió al domicilio de la colonia Hacienda Las Fuentes, Sector 4, al no tener noticias de ellos. Días después, tras las labores de búsqueda, se confirmó el hallazgo de los cuerpos en diferentes lugares.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes, mientras que los colectivos de búsqueda permanecen atentos al avance del proceso de identificación.

