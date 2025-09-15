Buscan productores tamaulipecos aumentar producción de papaya

La producción de papaya en el centro de Tamaulipas, específicamente en comunidades como Llera, es notable debido a las condiciones climáticas favorables, la tierra adecuada y la abundante agua disponible.

Don Humberto Manríquez Cedillo produce plantas de papaya en el ejido Mariano Escobedo de Llera, Tamaulipas, desde hace más de 40 años y es muy solicitado por los propietarios de parcelas para la asesoría y cultivo de este producto, el cual va en incremento en precio.

Tamaulipas es una de las 19 entidades federativas que reportan producción de papaya en México, aunque por más investigaciones que se realizaron, no hay datos actualizados.

“El precio de la papaya en el mercado llegó hasta los 65 pesos por kilo y actualmente al productor se la pagan a 25 mil pesos por tonelada, lo cual es un precio bastante bueno”, comenta Manríquez Cedillo.

A nivel nacional, la producción de papaya alcanzó 1,142,854 toneladas en 2024, con un valor de producción de $7,630.1 millones de pesos mexicanos.

Los principales estados productores de papaya en México son:

- Oaxaca: líder en producción con 318,967 toneladas (27.9% del total nacional)

- Colima: 206,985 toneladas (18.1%)

- Chiapas: 160,116 toneladas (14%)

- Veracruz: 123,349 toneladas (10.8%)

- Michoacán: 120,584 toneladas (10.6%)

En cuanto a Tamaulipas, se menciona que el estado contribuye a la producción nacional de papaya, aunque no se proporcionan datos específicos sobre el volumen de producción.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que la producción nacional de papaya registró un crecimiento de 48.3% en los últimos 10 años, lo que sugiere un panorama favorable para los productores de papaya en el estado.

Don Humberto Manríquez ha probado todas las variedades, pero la Maradona —antes cultivaban la Maradol— es la que registra mayor resistencia a las plagas con una alta producción.

Para aprovechar las condiciones favorables en Llera y otras comunidades de Tamaulipas, los productores pueden considerar implementar técnicas de cultivo adecuadas, como:

- Preparación del suelo: análisis de suelo y fertilización adecuada

- Manejo de plagas y enfermedades: control biológico y químico

- Cosecha y postcosecha: técnicas para garantizar la calidad y frescura de la fruta.

