Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo

El Ayuntamiento propondrá en Cabildo la implementación de sanciones administrativas para quienes dañen las unidades del nuevo sistema de transporte gratuito

El presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, hizo un llamado a la población para que contribuya al cuidado de las unidades del nuevo sistema de transporte gratuito “Aquí Vamos”, que comenzarán a operar el 1 de octubre en distintas rutas de la ciudad.

El edil subrayó que mantener en buen estado los camiones es clave para garantizar un servicio de calidad.

Con la finalidad de prevenir actos vandálicos, el Ayuntamiento propondrá en Cabildo la implementación de sanciones administrativas para quienes dañen los vehículos, además de impulsar una reforma ante el Congreso del Estado que permita establecer consecuencias penales.

El alcalde recordó que estas unidades son propiedad pública y representan una inversión importante para mejorar la movilidad.

En su primera fase, el programa contempla dos rutas principales y se espera que atienda a alrededor de 40 mil personas por día.

Díaz González insistió en que el éxito del proyecto dependerá también de la corresponsabilidad de los usuarios para conservar el buen estado de los camiones y garantizar su funcionamiento a largo plazo.


