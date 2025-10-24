Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T155034_377_6ddc077a85
Tamaulipas

Cae "El Conta" en operativos desplegados en Matamoros

Tras efectuar diversos cateos, agentes lograron detener a los presuntos miembros de la célula delictiva e incautar por lo menos siete armas de fuego

  • 24
  • Octubre
    2025

Fuerzas Armadas detuvieron a "El Conta" junto a tres presuntos integrantes de una célula delictiva por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero en Matamoros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dichas aprehensiones tuvieron lugar al realizar tres cateos en varios domicilios de las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, luego de ser ubicados como puntos de reunión utilizados por dicha célula delictiva para la realización de actividades ilícitas.

Agentes de seguridad lograron asegurar siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20,600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

Instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad en el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25297050668379_4a179974db
EUA voló bombarderos supersónicos B-1 hasta la costa de Venezuela
inter_criquet_afganos_670ff43e60
Mueren ocho jugadores afganos en bombardeos de Pakistán
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T114210_571_2f2f549517
Mujer intenta ingresar droga a cárcel de Perú
publicidad

Últimas Noticias

G4_Hcbj_FXQAA_1c_Q_6ec21c6491
CFE restablece al 100% el servicio en cinco estados tras lluvias
AP_25298498182978_cd284e9be1
Luka Doncic brilla con actuaciones históricas de 40 puntos
AP_25298510935674_bcbfc12b40
Brody Malone cierra el Mundial de Gimnasia con oro en barra fija
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×