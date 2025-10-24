Cae "El Conta" en operativos desplegados en Matamoros

Fuerzas Armadas detuvieron a "El Conta" junto a tres presuntos integrantes de una célula delictiva por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero en Matamoros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dichas aprehensiones tuvieron lugar al realizar tres cateos en varios domicilios de las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, luego de ser ubicados como puntos de reunión utilizados por dicha célula delictiva para la realización de actividades ilícitas.

Agentes de seguridad lograron asegurar siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20,600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

Instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad en el país.

