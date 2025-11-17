Caen en Reynosa número de usuarios de su Aeropuerto Internacional

En lugar de elevarse más, como sucede en otros aeropuertos vecinos como el de Monterrey, en Reynosa, Tamaulipas, se está “estrellando” la cantidad de pasajeros que usan el aeropuerto de esa ciudad que gobierna el morenista Carlos Peña Ortiz.

Datos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que también opera esa ciudad, revelan que en el 2025 ha caído casi 20% el número de pasajeros que llegan y salen de la ciudad.

Empresarios ligaron esta situación negativa a la “reinante inseguridad”, pues dijeron que el aumento en índices delictivos está afectando todos los indicadores económicos.

Señalaron que, al haber más delitos como desapariciones de personas, las inversiones se congelan y, por ende, la necesidad y deseo de visitar esa ciudad fronteriza tamaulipeca.

En el reporte financiero y operativo más reciente de OMA, se revela que de enero a septiembre del año pasado se contabilizaron 394,856 pasajeros del llamado Aeropuerto Internacional de Reynosa.

En el mismo periodo de este año bajaron a 321,712, lo que representa una reducción del 18.5 por ciento.

El Aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, tiene un vuelo diario de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cinco de Viva Aerobús a Veracruz, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y el AIFA.

Roberto Cruz, consejero de Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, advirtió que la actividad económica muestra señales claras de desaceleración y eso se traduce en menos pasajeros en el aeropuerto de la ciudad.

“La inseguridad sigue siendo un factor que inhibe la llegada de más visitantes; es necesario que las autoridades municipales tengan mayor coordinación con el resto para brindar seguridad a los ciudadanos y al ambiente de negocios.

“La actividad industrial ha disminuido de manera muy preocupante; se detuvieron nuevas inversiones, expansiones y se han incluso reducido puestos de trabajo en la industria maquiladora”, indicó el empresario.

El Horizonte ha dado cuenta de cómo en los últimos años han crecido delitos como las desapariciones, principalmente en las carreteras que van a ese municipio.

Cruz señaló que esos hechos desalientan la actividad económica.

“En la construcción también ha habido una disminución, y el sector petrolero ha sido afectado por la caída en la demanda.

“Todo esto generaba un flujo importante de visitantes a nuestra ciudad y han dejado de venir porque ya no existe un ambiente de negocios”, señaló.

De hecho, en los tramos carreteros que conectan al aeropuerto se han reportado desapariciones forzadas, tal como ocurrió con la regia Lorena Cortez Villa, de 36 años de edad, quien salió del aeropuerto e iba a su hotel cuando fue interceptada y secuestrada.

Y el alcalde… perdido

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció la gravedad de los delitos que se cometen en la ciudad, pero se escuda diciendo que el municipio no cuenta con policías locales.

“Tenemos muchos casos de extorsión y cobro de piso que no se denuncian; todo mundo sabe lo que pasa y nadie dice nada.

“El municipio no tiene policías, pero sí tiene bastantes abogados para ayudar a quienes requieran presentar una denuncia en cualquier dependencia”, afirmó.

Para los empresarios, la respuesta institucional está lejos de ser suficiente.

Cruz insistió en que la ciudad requiere reforzar la presencia policial.

“Tener más presencia es lo que se requiere: mayor prevención; lamentablemente, ahorita tenemos una política reactiva, que actúa cuando ya ocurrieron los hechos delictivos. Lo que necesitamos es fortalecer la prevención de los delitos, y eso se logra con más elementos y más patrullas circulando para inhibir conductas criminales”, sostuvo.

