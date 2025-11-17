Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_17_at_2_13_48_AM_6b9b7861e2
Tamaulipas

Caen en Reynosa número de usuarios de su Aeropuerto Internacional

La inseguridad en Reynosa ha provocado que menos viajeros usen su aeropuerto; empresarios denuncian impacto económico y piden mayor presencia policial

  • 17
  • Noviembre
    2025

En lugar de elevarse más, como sucede en otros aeropuertos vecinos como el de Monterrey, en Reynosa, Tamaulipas, se está “estrellando” la cantidad de pasajeros que usan el aeropuerto de esa ciudad que gobierna el morenista Carlos Peña Ortiz.

Datos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que también opera esa ciudad, revelan que en el 2025 ha caído casi 20% el número de pasajeros que llegan y salen de la ciudad.

Empresarios ligaron esta situación negativa a la “reinante inseguridad”, pues dijeron que el aumento en índices delictivos está afectando todos los indicadores económicos.

Señalaron que, al haber más delitos como desapariciones de personas, las inversiones se congelan y, por ende, la necesidad y deseo de visitar esa ciudad fronteriza tamaulipeca.

En el reporte financiero y operativo más reciente de OMA, se revela que de enero a septiembre del año pasado se contabilizaron 394,856 pasajeros del llamado Aeropuerto Internacional de Reynosa.

En el mismo periodo de este año bajaron a 321,712, lo que representa una reducción del 18.5 por ciento. 

El Aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, tiene un vuelo diario de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cinco de Viva Aerobús a Veracruz, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y el AIFA.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 2.13.48 AM.jpeg

Roberto Cruz, consejero de Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, advirtió que la actividad económica muestra señales claras de desaceleración y eso se traduce en menos pasajeros en el aeropuerto de la ciudad. 

“La inseguridad sigue siendo un factor que inhibe la llegada de más visitantes; es necesario que las autoridades municipales tengan mayor coordinación con el resto para brindar seguridad a los ciudadanos y al ambiente de negocios.

“La actividad industrial ha disminuido de manera muy preocupante; se detuvieron nuevas inversiones, expansiones y se han incluso reducido puestos de trabajo en la industria maquiladora”, indicó el empresario.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 2.13.48 AM (1).jpeg

El Horizonte ha dado cuenta de cómo en los últimos años han crecido delitos como las desapariciones, principalmente en las carreteras que van a ese municipio.

Cruz señaló que esos hechos desalientan la actividad económica.

“En la construcción también ha habido una disminución, y el sector petrolero ha sido afectado por la caída en la demanda. 

“Todo esto generaba un flujo importante de visitantes a nuestra ciudad y han dejado de venir porque ya no existe un ambiente de negocios”, señaló.

De hecho, en los tramos carreteros que conectan al aeropuerto se han reportado desapariciones forzadas, tal como ocurrió con la regia Lorena Cortez Villa, de 36 años de edad, quien salió del aeropuerto e iba a su hotel cuando fue interceptada y secuestrada.

Y el alcalde… perdido

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció la gravedad de los delitos que se cometen en la ciudad, pero se escuda diciendo que el municipio no cuenta con policías locales.

“Tenemos muchos casos de extorsión y cobro de piso que no se denuncian; todo mundo sabe lo que pasa y nadie dice nada. 

“El municipio no tiene policías, pero sí tiene bastantes abogados para ayudar a quienes requieran presentar una denuncia en cualquier dependencia”, afirmó.

Para los empresarios, la respuesta institucional está lejos de ser suficiente. 

Cruz insistió en que la ciudad requiere reforzar la presencia policial.

“Tener más presencia es lo que se requiere: mayor prevención; lamentablemente, ahorita tenemos una política reactiva, que actúa cuando ya ocurrieron los hechos delictivos. Lo que necesitamos es fortalecer la prevención de los delitos, y eso se logra con más elementos y más patrullas circulando para inhibir conductas criminales”, sostuvo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_17_T165944_738_202ab0a82c
Capturan a sospechoso de asalto en joyería de Saltillo
EH_CONTEXTO_34_5461fe094b
Respalda García Harfuch a nuevo titular de seguridad de Michoacán
8310a344_426d_4091_ba01_bb7b04a7624a_f08626121c
Asaltante reincidente aterroriza comercios en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

b4f5746f_0692_46b9_9342_02389a233267_3adb4d424f
Instalan el pino navideño en Plaza de Armas en Saltillo
escena_bridget_jones_ef0ee5bd38
Renée Zellweger inaugura estatua de Bridget Jones en Londres
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_17_T165944_738_202ab0a82c
Capturan a sospechoso de asalto en joyería de Saltillo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
publicidad
×