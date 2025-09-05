Cerrar X
Califica de 'criminal' el atentar contra programas de salud

Funcionarios de Morena aseguraron que el atentar contra los programas de salud es reprobable, debido a que no se pude manipular los sistemas de salud pública.

El Diputado Local Víctor García Fuentes, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo en entrevista que es “criminal atentar contra los programas de salud”, lo anterior en clara referencia a los actos de corrupción en los que incurrieron ex funcionarios de la Secretaría de Salud de la administración que presidió Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

“Como médico y como presidente de la Comisión de salud es criminal, es verdaderamente criminal cuando se atenta contra el sistema de salud, cuando se atenta contra los 26 programas que forman parte del programa Indica, que son indicadores de calidad, en el rubro de la salud no podemos jugar y no se puede atentar con un tema tan importante como es la salud de las y los tamaulipecos”, señaló. 

El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de Tamaulipas dijo que se conformó la Comisión Especial para el análisis y seguimiento de las denuncias interpuestas por actos de corrupción en la Secretaría de salud durante el ejercicio 2016 -2021, organismo que está integrado por nueve legisladoras y legisladores de todas las corrientes políticas del poder legislativo. 

“Cuál es nuestra chamba, bueno pues estas denuncia se hicieron directamente a las instancias correspondientes, dentro del congreso del estado, ante la  Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Auditoría Superior del Estado, y nosotros conformamos el organismo especial con el objetivo de darle seguimiento y conocer el avance de  la supervisión de dichas denuncias que afectaron de una forma preponderante, de una forma muy importante al sistema de salud en Tamaulipas”, y agregó: 

“La auditoría será profunda, tiene que ser nítida y clara para que lo tamaulipecos sepamos en qué condiciones se operó el sistema de salud en Tamaulipas, se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, quien se atrevió atentar contra los dineros del pueblo, quien se atrevió a atentar contra los programas fundamentales y específicamente contra el sistema de la salud tamaulipeca, es una acción que no tiene nombre”, dijo el legislador de Morena.

García Fuentes, se jactó de ser un conocedor del sistema de salud en la entidad y se mantuvo atento y muy de cerca de como estuvieron funcionando los centros de atención de primer nivel, de segundo y tercer nivel en Tamaulipas, y el cómo fueron desplomándose poco a poco. 

“Se desplomó el sistema de salud y te voy a decir algo, aquí y en todas partes del mundo levantar de la noche a la mañana un sistema de salud colapsado es muy delicado”, concluyó.


