Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_11_31_00_PM_7c67b94f64
Tamaulipas

Cambian reglas para licencias de conducir en Tamaulipas

El Congreso aprobó que la licencia “permanente” deba reponerse cada cinco años para actualizar datos y evaluar aptitudes; habrá licencias digital y bianual

  • 19
  • Diciembre
    2025

En Tamaulipas, el esquema de la licencia de conducir sufrirá un cambio de fondo. A partir de la reforma avalada por el Congreso del Estado, el documento dejará de tener vigencia indefinida y ahora requerirá una reposición obligatoria cada cinco años, medida incluida dentro de la miscelánea fiscal 2026.

La modificación busca reforzar la seguridad vial y asegurar que la información del padrón de conductores se mantenga actualizada. Aunque la credencial seguirá identificándose como licencia permanente, el nuevo procedimiento establece una verificación periódica que contempla la evaluación integral del conductor y el pago de derechos, sin que el trámite sea catalogado como una renovación en el sentido tradicional.

De acuerdo con la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, las personas que cuenten con este tipo de licencia deberán acudir a la Oficina Fiscal cada cinco años, contados a partir de la fecha de expedición inicial, para comprobar que mantienen las condiciones físicas, médicas y de aptitud necesarias para conducir de manera segura.

El dictamen aprobado por el Congreso local señala que el objetivo principal es actualizar la información de los conductores, incluyendo datos como domicilio y fotografía, además de validar su capacidad para manejar vehículos automotores, con el fin de reducir riesgos en la vía pública.

En la exposición de motivos se destacó que la medida permitirá fortalecer la seguridad vial, contar con información vigente y confiable, y armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con la Ley de Movilidad del Estado de Tamaulipas, las cuales establecen la obligatoriedad de evaluaciones teóricas, prácticas y de valoración integral.

Además de los cambios a la licencia permanente, el Congreso aprobó la creación de una licencia de conducir con vigencia de dos años, la cual fue planteada como una alternativa más económica, especialmente para quienes utilizan el vehículo de manera ocasional.

A estas modificaciones se suma la licencia de conducir digital, que tendrá la misma validez legal que la física y cuyo costo será equivalente a dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ampliando así las opciones para las y los automovilistas en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
placas_foraneas_nl_32fca0659a
Registra mínimo avance cambio de placas foráneas; solo 5%
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T115343_641_6e370b6869
Alistan inauguración de carretera Rumbo Nuevo para finales de año
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×