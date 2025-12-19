Cambian reglas para licencias de conducir en Tamaulipas

En Tamaulipas, el esquema de la licencia de conducir sufrirá un cambio de fondo. A partir de la reforma avalada por el Congreso del Estado, el documento dejará de tener vigencia indefinida y ahora requerirá una reposición obligatoria cada cinco años, medida incluida dentro de la miscelánea fiscal 2026.

La modificación busca reforzar la seguridad vial y asegurar que la información del padrón de conductores se mantenga actualizada. Aunque la credencial seguirá identificándose como licencia permanente, el nuevo procedimiento establece una verificación periódica que contempla la evaluación integral del conductor y el pago de derechos, sin que el trámite sea catalogado como una renovación en el sentido tradicional.

De acuerdo con la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, las personas que cuenten con este tipo de licencia deberán acudir a la Oficina Fiscal cada cinco años, contados a partir de la fecha de expedición inicial, para comprobar que mantienen las condiciones físicas, médicas y de aptitud necesarias para conducir de manera segura.

El dictamen aprobado por el Congreso local señala que el objetivo principal es actualizar la información de los conductores, incluyendo datos como domicilio y fotografía, además de validar su capacidad para manejar vehículos automotores, con el fin de reducir riesgos en la vía pública.

En la exposición de motivos se destacó que la medida permitirá fortalecer la seguridad vial, contar con información vigente y confiable, y armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con la Ley de Movilidad del Estado de Tamaulipas, las cuales establecen la obligatoriedad de evaluaciones teóricas, prácticas y de valoración integral.

Además de los cambios a la licencia permanente, el Congreso aprobó la creación de una licencia de conducir con vigencia de dos años, la cual fue planteada como una alternativa más económica, especialmente para quienes utilizan el vehículo de manera ocasional.

A estas modificaciones se suma la licencia de conducir digital, que tendrá la misma validez legal que la física y cuyo costo será equivalente a dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ampliando así las opciones para las y los automovilistas en la entidad.

