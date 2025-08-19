Cerrar X
Tamaulipas

Canaco ve positiva la entrega de vales escolares

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa calificó como una oportunidad para el sector la entrega de vales escolares de 500 pesos

  • 19
  • Agosto
    2025

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa calificó como una oportunidad para el sector la entrega de vales escolares de 500 pesos que el municipio otorgará a las familias con hijos en edad escolar, ya que esta medida permitirá mantener el flujo económico en la ciudad y fortalecer las ventas de los negocios afiliados.

El presidente de la cámara, Gildardo López Hinojosa, explicó que los 2 millones y medio de pesos destinados por el ayuntamiento en vales podrían traducirse en una derrama de hasta 250 millones de pesos en los comercios inscritos en el programa, al representar un incentivo directo para que las familias realicen sus compras en el marco del regreso a clases.

De acuerdo con un estudio de la Canaco, el gasto promedio por alumno en esta temporada escolar ronda los 1,800 pesos, aunque en algunos casos puede alcanzar hasta 8,000 pesos cuando se requiere la compra de aparatos electrónicos como teléfonos o computadoras, adquisiciones que no se realizan cada año, pero que representan un desembolso importante.

En Reynosa, alrededor de 200,000 alumnos retomarán las clases en este ciclo, lo que convierte a la entrega de vales en un apoyo que, además de beneficiar a las familias, reactiva el consumo en el comercio organizado.

“Estos 2 millones y medio de pesos que ellos dan en vales, para nosotros se reactiva la economía para vender 250 millones de pesos en los comercios inscritos. Este es un parteaguas para que la actividad comercial o el ingreso hacia nuestros negocios llegue por medio de un incentivo y llegas y compras lo que te falta. Nosotros traemos un estudio de que se gastan cerca de 1,800 pesos por alumno para un regreso a clases", aseguró.

"En algunos rangos hay hasta 8,000 pesos cuando tienes que comprar un aparato, un teléfono, una computadora, pero no lo compras todos los años, lo compras y a lo mejor te dura toda la carrera, entonces tienes un gasto una sola vez y por eso nosotros fuimos más reales y nos fuimos enfocando en lo que se debe gastar y se gasta cerca de 1,800 pesos. Tenemos 200,000 alumnos que van a regresar a clases en este periodo, entonces para nosotros reactivar de alguna forma, el estar anteriormente ya con las ofertas, es decirle a la gente ‘aquí está la oferta, aquí está un 20% y te recibimos tu vale’ si lo logras sacar por parte del municipio”, destacó López Hinojosa.

De esta forma, el organismo empresarial subrayó que la iniciativa municipal no solo contribuye a la economía familiar, sino que también representa una estrategia efectiva para que el comercio local se mantenga activo y competitivo durante una temporada de alto consumo.


