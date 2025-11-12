Cerrar X
Tamaulipas

Carlos Ortiz enfrenta críticas por Parque Cultural en Reynosa

La disputa por el comodato del Parque Cultural desata acusaciones de omisión y posible interés político en el control del espacio público

La pugna por el comodato del Parque Cultural Reynosa y el Centro de Convenciones desató una nueva confrontación política en el municipio, encabezada por el alcalde Carlos Peña Ortiz, quien exige al Gobierno del Estado otorgar la administración formal de ambos espacios para poder intervenir en labores de mantenimiento.

El edil argumenta que la falta del documento legal impide que el municipio realice acciones de limpieza, lo que ha derivado —según él— en el deterioro del entorno y la contaminación de la Laguna La Escondida.

Sin embargo, el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, rechazó esa versión y sostuvo que el municipio sí puede realizar labores de mantenimiento sin necesidad del comodato, calificando el argumento del alcalde como una excusa injustificada. “Eso no es pretexto para no limpiar. Todos los años el municipio lo hacía, hasta que decidieron dejar de hacerlo”, afirmó.

Analistas locales consideran que el deterioro del Parque Cultural no responde a limitaciones legales, sino a una omisión deliberada del gobierno municipal, con un posible trasfondo político. La falta de acción, opinan, busca responsabilizar al Ejecutivo estatal del abandono del recinto y mantener el tema como bandera de confrontación.

La exigencia del comodato también coincide con la reciente organización de un evento deportivo masivo encabezado por Peña Ortiz —un partido entre leyendas del América y las Chivas— gestionado junto con una empresa privada de entretenimiento cuya propiedad no ha sido aclarada. Este hecho ha despertado sospechas sobre un interés económico y político en obtener el control del Parque Cultural, un espacio con alto potencial para eventos y proyección pública.

De acuerdo con autoridades estatales, el comodato no es indispensable para realizar tareas básicas de limpieza, pero sí otorgaría al municipio el control administrativo, con facultades para autorizar eventos, manejar presupuestos y conceder espacios, lo que convierte al recinto en un punto de valor estratégico en la vida política de Reynosa.

Diversos sectores advierten que la disputa podría formar parte de una estrategia de expansión del poder político de la familia Peña Ortiz, que ha controlado la alcaldía por más de una década.

Mientras tanto, ciudadanos han expresado su inconformidad en redes sociales, señalando que el municipio ni siquiera ha logrado mantener limpias las plazas de colonias populares, por lo que dudan de su capacidad para administrar un espacio natural protegido como el Parque Cultural.

Para muchos reynosenses, el conflicto va más allá del mantenimiento: se trata de quién decide el destino de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, hoy en medio del abandono y la disputa política.


