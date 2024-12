CBP ONE sigue siendo la vía para ingresar a Estados Unidos

Miles de migrantes continúan utilizando la aplicación CBP ONE para ingresar de manera ordenada y legal a los Estados Unidos, mientras crece la incertidumbre por posibles cambios en la política migratoria con la llegada del presidente electo, Donald Trump.

A pesar de los rumores sobre la posible eliminación de la plataforma, las autoridades estadounidenses han reiterado que esta herramienta seguirá operando y ampliando su alcance.

Expansión de la aplicación CBP ONE

CBP ONE, diseñada para programar citas que permitan el ingreso regulado a Estados Unidos, ha extendido su disponibilidad más allá de las zonas fronterizas, alcanzando el interior de México y diversos países de origen migratorio. Esto ha facilitado el acceso al sistema para migrantes que, desde lugares más distantes, buscan una oportunidad de ser admitidos legalmente en el país vecino.

En Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha destacado que los migrantes que utilizan CBP ONE obtienen el derecho a ser entrevistados por un juez migratorio estadounidense, quien determinará si cumplen los requisitos para permanecer en el país.

“Toda cita de CBP ONE es aceptada por Estados Unidos. Posteriormente, ellos hacen su evaluación y, si no aplica, son retornados a su país por parte del gobierno de los Estados Unidos. "A México no regresa ninguna persona que haya entrado por CBP ONE" , explicó Seguismundo Doguin Martínez, titular del INM en Tamaulipas.

Impacto en las ciudades fronterizas

El proceso implementado mediante esta aplicación también representa un alivio para las ciudades fronterizas de Tamaulipas, que históricamente han enfrentado altas concentraciones de población migrante. Aquellos migrantes que no son aceptados por Estados Unidos son enviados directamente a sus países de origen en vuelos comerciales, evitando la acumulación de personas en las zonas limítrofes.

Rumores y la realidad política

La llegada de Donald Trump al poder ha generado especulación sobre el futuro de la aplicación CBP ONE, dado su historial de medidas estrictas en materia migratoria. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han subrayado que no existen indicios concretos de que la plataforma vaya a ser descontinuada.

Por ahora, CBP ONE sigue siendo una herramienta clave en la regulación del flujo migratorio hacia Estados Unidos, ofreciendo a los migrantes una opción viable y legal para buscar ingresar al país. La continuidad de este sistema se mantendrá en el foco de atención mientras el panorama político evoluciona con el inicio de la nueva administración.

Comentarios