Celebra TV Azteca Tamaulipas 18 años de transmisiones

TV Azteca Tamaulipas celebra 18 años de transmisiones ininterrumpidas, refrendando su compromiso con la información y el entretenimiento de calidad en la región

  08
  Octubre
    2025

TV Azteca Tamaulipas ha llegado a una etapa importante al cumplir 18 años de transmisiones ininterrumpidas, lo que refleja no solo su compromiso con la audiencia, sino también su evolución en el mundo de la televisión y la era digital. 

Somos la nueva televisión, con un nuevo y moderno formato informativo de entretenimiento, en donde la juventud ha demostrado que no existen límites para expresar su talento. 

Hoy celebramos un año más de caminar juntos, de compartir sueños, de fabricar y transmitir historias día a día, sin importar las inclemencias del tiempo, siempre con el mismo compromiso: decir la verdad de los hechos, de cada acontecimiento que se genere, y seguir siendo testigos de la historia. 

Hoy contamos con más contacto con nuestra audiencia a nivel local y estatal, porque en el ámbito digital estamos mejor posicionados porque se realizan cosas extraordinarias, siempre con el foco en las audiencias, y es que la prioridad de la empresa es atender y satisfacer las necesidades e intereses de su público; esto implica crear contenido relevante, atractivo y de calidad.  

Nuestra labor informativa ha trascendido nuestras fronteras; somos la voz e imagen que conecta comunidades hasta donde llevamos los acontecimientos más impactantes y no nos vamos a detener, porque nuestra esencia, compromiso y responsabilidad es informar con inmediatez, atendiendo los reportes de la ciudadanía y dar voz a quienes no la tienen.

Azteca Noreste inició operaciones en Tamaulipas el 8 de octubre del 2007, con el firme objetivo de llevar información y entretenimiento de calidad a todos los hogares, con un equipo profesional, desde directivos, productores, talentos, reporteros, camarógrafos, administrativos, un equipo que sigue creciendo como un medio que informa con responsabilidad, porque la información es poder y Azteca Noreste Tamaulipas es para todas y todos. 

INFO7 Tamaulipas mantiene cobertura total en todo el territorio, desde Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Zona Centro, El Altiplano, la Zona Conurbada en el sur, Zona Norte del Estado de Veracruz y el Valle de Texas, y seguiremos creciendo, abriendo más espacios para los jóvenes, nuevos talentos, porque somos la Nueva Televisión.


