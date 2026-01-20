Podcast
Tamaulipas

Cerró 2025 con violencia de género en Nuevo Laredo

Autoridades reportaron un feminicidio y 149 denuncias por violencia de género en el último trimestre de 2025, con agresores mayoritariamente en entorno familiar

  • 20
  • Enero
    2026

El año 2025 cerró con un feminicidio en Nuevo Laredo. 

Una mujer de 39 años de edad fue asesinada por su pareja dentro de su propio hogar en la Colonia Las Alazanas, informó Cinthia Rodríguez Leija, directora del Instituto Municipal de la Mujer, al dar a conocer cifras del último trimestre del año pasado.

“Cerramos un año complejo respecto a la violencia de género; tuvimos casos de violencia severa atendidos en la Casa Violeta, que es la casa de refugio para mujeres en este tipo de situaciones.

“Y también el Instituto de la Mujer estuvo atendiendo casos de violencia aquí en Nuevo Laredo, y desafortunadamente cerramos este trimestre con un feminicidio en la ciudad”, expresó Rodríguez Leija.

De acuerdo con el reporte que les entregó la Fiscalía, en octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 149 denuncias por violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres.

También hay denuncias por acoso cibernético, que incluyen phishing, sextorsión y ciberacoso principalmente a mujeres de entre los 23 y los 47 años de edad, y 1 caso de 61 años.

Respecto a las modalidades de la violencia, son de tipo doloso, físico, patrimonial y psicológico.

Suman 62 denuncias por violencia física; las víctimas son desde los tres años hasta los 78.

“La incidencia por colonia, tenemos al Sector Centro que tiene una incidencia mayor, seguida de la Colonia Infonavit y posteriormente hay otros sectores como la Colonia Villas de San Miguel.

“Siempre es alguien que vive en casa, entonces hay que abrir mucho toda esta información de prevención para las familias de la ciudad donde el esposo, el concubino, la pareja y las personas que conviven dentro de la familia son los agresores”, mencionó la funcionaria.


