Cierra emblemático restaurante Fortín de Bravo tras 40 años

El restaurante Fortín de Bravo en Matamoros cierra por bajas ventas, dejando sin empleo a meseros, cocineros y personal administrativo

  Octubre
    2025

En los últimos meses, varios restaurantes de la frontera han cerrado por las bajas ventas, dejando sin empleo a meseros, cocineros y empleados administrativos; el caso más reciente es el de Fortín de Bravo Restaurante, Bar y Grill, uno de los restaurantes más emblemáticos de Matamoros.

Esta empresa es propiedad de la familia González, se encuentra en la zona sur de Matamoros, Tamaulipas, y era parte de los negocios que los últimos 20 años dieron vida al llamado segundo centro histórico de esta ciudad fronteriza, ya que el desarrollo económico se gestó desde la calle Pedro Cárdenas hasta la avenida Zaragoza, y aunque aún hay varias plazas comerciales, el fantasma del cierre de negocios se hace presente en estos.

El cierre del negocio lo dio a conocer el mismo restaurante en sus redes sociales, donde lamentaba profundamente cerrar sus puertas, dejando el siguiente texto.

"Cerramos después de 40 años de servicios. Las condiciones económicas locales no son nada favorables. Muchas gracias a todos nuestros clientes…"

Así es como un restaurante más se une a la lista de locales que cierran sus puertas por las situaciones económicas que atraviesa la frontera.


