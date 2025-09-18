Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_15_44_PM_9e0f53711a
Tamaulipas

Cierran puente en Avenida Monterrey por falla estructural

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Germán De Anda, considera que el cierre de vialidad estará lo que resta de este año y se reabra en enero

  • 18
  • Septiembre
    2025

Una falla en la estructura del puente vehicular de la Avenida Monterrey y Carretera Aeropuerto originó el cierre del carril de oriente a poniente para realizar las reparaciones pertinentes.

El secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Germán De Anda, considera que el cierre de vialidad estará así durante todo lo que resta de este año, y probablemente se reabra en enero de 2026, por lo que pidió paciencia.

“Lo que falló ahí, que consideramos con diferentes estudios técnicos, es que falló por humedad, que a lo mejor cuando lo estaban construyendo llovió, no sanearon, no sacaron el material que estaba húmedo, y eso ha provocado ese asentamiento que presenta el puente”, expresó el secretario.

Este puente vehicular es muy utilizado por tractocamiones de carga que se dirigen al Puente Internacional del Comercio Mundial para cruzar a Laredo, Texas, por lo que presentan una gran afectación al comercio internacional.

Muchas empresas transportistas se ubican en el área del puente vehicular, y ese puente es usado por camiones que vienen del interior del país por la Carretera Nacional y se dirigen al Puente Tres.

El secretario dijo que avisó con tiempo sobre este cierre a las empresas transportistas.

“Previamente les avisamos a los organismos de transporte de carga en su totalidad, que son tres, les enviamos un oficio de que efectivamente el 16 (de septiembre) íbamos a cerrar el puente para empezar a hacer su rehabilitación, reparación y recarpeteo.

“Hicimos unos sondeos estos días y el día de hoy (jueves) apenas hoy cerramos el carril oriente-poniente para poder trabajar a profundidad con los sondeos; queremos saber en realidad cómo está el relleno que se utilizó, si tiene humedad todavía”, declaró.

Sobre los trabajos de reparación, mencionó que todavía se trabaja en poder determinar qué ocasionó el daño a la estructura, para saber qué se va a reparar.

“Saber si vamos a meter filtro, si vamos a meter base cementada; que yo estoy viendo que vamos a meter base cementada precisamente para que le dé una rigidez al relleno que va a estar arriba.

“Yo creo que sí vamos a estar trabajando ahí de aquí a enero, vamos a tener que cortar 60 centímetros aproximadamente en ambos cuerpos, sacar todo ese material contaminado y meter material nuevo”, detalló.

Mientras tanto, se enviarán elementos de Tránsito y Vialidad para alertar a los automovilistas y enviarlos a rutas alternas para no provocar embotellamientos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_17_at_5_13_10_PM_b8c5d5d49c
Interviene consulado de México en problema con visas de traileros
a39ba9f7_79bc_40a4_9cf5_403988f06ba3_c865b254ac
Abren consulta pública rumbo a revisión del T-MEC en 2026
EH_DOS_FOTOS_24_f85500102c
Alistan operativo y cierre vial para desfile del 16 de septiembre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×