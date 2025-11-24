Cerrar X
Tamaulipas

Circulación normal en la Monterrey–Matamoros sin bloqueos

Transportistas y automovilistas circulan con normalidad en la Monterrey–Matamoros; no hubo bloqueos y la Guardia Nacional mantiene vigilancia sin incidentes

  • 24
  • Noviembre
    2025

Transportistas y automovilistas circulan con total normalidad por la carretera Monterrey–Matamoros, luego de que este día no se registraran bloqueos o manifestaciones por parte de grupos de agricultores, quienes en días previos habían anunciado posibles movilizaciones para exigir apoyo al sector.

La Guardia Nacional mantiene recorridos constantes y puntos de vigilancia en distintos tramos de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y actuar de manera inmediata en caso de cualquier eventualidad.

Hasta el momento, no se han presentado incidentes y el flujo vehicular se desarrolla sin complicaciones.

El panorama luce completamente tranquilo, permitiendo a los conductores realizar sus traslados sin retrasos y manteniendo libre la comunicación terrestre entre ambas ciudades.


