Circulación normal en la Monterrey–Matamoros sin bloqueos
Transportistas y automovilistas circulan con normalidad en la Monterrey–Matamoros; no hubo bloqueos y la Guardia Nacional mantiene vigilancia sin incidentes
- 24
-
Noviembre
2025
Transportistas y automovilistas circulan con total normalidad por la carretera Monterrey–Matamoros, luego de que este día no se registraran bloqueos o manifestaciones por parte de grupos de agricultores, quienes en días previos habían anunciado posibles movilizaciones para exigir apoyo al sector.
La Guardia Nacional mantiene recorridos constantes y puntos de vigilancia en distintos tramos de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y actuar de manera inmediata en caso de cualquier eventualidad.
Hasta el momento, no se han presentado incidentes y el flujo vehicular se desarrolla sin complicaciones.
El panorama luce completamente tranquilo, permitiendo a los conductores realizar sus traslados sin retrasos y manteniendo libre la comunicación terrestre entre ambas ciudades.
