Colapso de drenaje en sector de Victoria genera problema de salud

El colapso del drenaje en el 25 Carrera Torres ha generado un problema de salud pública en la zona, con la proliferación de enfermedades producto de la insalubridad de los desechos.

El mal olor que se intensifica por las tardes es insoportable para los vecinos, y el deterioro del pavimento es evidente, con grietas que se están formando en el concreto hidráulico debido al exceso de agua.

Problemas que trae consigo esta situación

- Enfermedades: la insalubridad de los desechos puede provocar enfermedades gastrointestinales y respiratorias en la población.

- Mal Olor: el hedor es insoportable, especialmente por las tardes.

- Deterioro del Pavimento: el exceso de agua está dañando el pavimento, lo que podría requerir costosas reparaciones.

Intensificación del problema con las lluvias

La situación se agrava con la presencia de las lluvias, que aumentan el caudal de agua y desechos que se escurren por las calles.

Falta de respuesta de las autoridades

A pesar de las quejas de los vecinos, las autoridades siguen sin dar respuesta a este problema, que podría requerir la perforación de algún ducto tapado y la posterior repavimentación, lo que podría costar varios millones de pesos.

Drenaje pluvial insuficiente

Aunque hay un drenaje pluvial en el eje vial, este no es suficiente para recibir los desechos, lo que provoca escurrimientos en los alrededores de las cuadras.

Es urgente que las autoridades tomen medidas para solucionar este problema y evitar daños a la salud y la infraestructura de la zona.

