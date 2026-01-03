Podcast
Tamaulipas

Colectivo Amor por los Desaparecidos inicia búsquedas en Reynosa

El Colectivo Amor por los Desaparecidos inició su primera jornada de búsqueda de 2026 en Reynosa, con apoyo de la Guardia Estatal y un enfoque humanitario

  • 03
  • Enero
    2026

El Colectivo Amor por los Desaparecidos dio inicio a su primera jornada de búsqueda del año dos mil veintiséis en la Brecha El Becerro, en Reynosa, como parte de su labor permanente para localizar a personas desaparecidas y regresarlas a casa.

La líder del colectivo, Edith González, informó que este año las acciones de búsqueda se realizarán con mayor presencia y fuerza, reiterando el compromiso de las familias que integran el grupo para continuar con esta labor humanitaria.

dc347472-9982-4287-823f-a37727e45b7d.jfif

Asimismo, exhortó a las familias con personas desaparecidas a exigir ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada la identificación de los restos que permanecen resguardados y aún no han sido reconocidos, al señalar que la exigencia constante ayuda a mantener la atención de las autoridades.

Las jornadas se realizan con acompañamiento de la Guardia Estatal y tienen como objetivo brindar un poco de paz a madres y familias que no han dejado de buscar.

d0c5c9ae-1c2a-4585-85a8-1ba1287e57a2.jfif

El colectivo informó que cualquier información sobre la posible localización de personas o restos puede compartirse de forma anónima y confidencial únicamente vía WhatsApp al número 899 101 6023, habilitado exclusivamente para recibir datos sin registrar ni exhibir la identidad de quien colabora.

Las integrantes reiteraron que su labor es estrictamente humanitaria y no busca señalar culpables, sino localizar a sus seres queridos.


