Tamaulipas

Colectivo pide sumarse al desfile para visibilizar desapariciones

Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas pidió integrarse al desfile del 20 de noviembre para visibilizar la crisis de desapariciones

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas entregó este jueves un oficio en la oficina de la Presidencia Municipal de Reynosa para solicitar su inclusión en el desfile cívico-militar del 20 de noviembre.

Su objetivo, señalaron, es visibilizar la crisis de desapariciones en la región y sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de atender este problema.

La petición fue presentada por Edith González, representante del colectivo, quien explicó que participar en el desfile permitiría “resaltar la importancia de erradicar la violencia en nuestro estado” y llamar a reforzar los apoyos dirigidos a jóvenes y familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

En el documento entregado se expone además que la situación se agrava día con día: “cada vez tenemos más personas desaparecidas y la mayoría se localizan sin vida”.

Cabe recordar que en diversas ocasiones el presidente municipal, Carlos Peña Ortiz, ha afirmado que su administración apoya a las familias que buscan a personas desaparecidas, ya sea mediante asesoría o con recursos para el traslado de cuerpos cuando estos son localizados.

En caso de que la solicitud sea aprobada, los integrantes del colectivo desfilarán junto a contingentes escolares y dependencias municipales, portando fotografías de sus familiares desaparecidos y mantas con mensajes para exigir mayor compromiso en las tareas de búsqueda y en la atención a las víctimas.


