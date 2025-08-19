Cerrar X
Tamaulipas

Comapa Reynosa invita a contratar servicio de agua potable

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite de contratación de agua potable

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite de contratación de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso formal y seguro a este servicio esencial en los hogares.

Para llevar a cabo el contrato, es necesario presentar la documentación correspondiente: carta instrucción notarial en caso de propiedades adquiridas mediante INFONAVIT, copia de identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia de conducir o pasaporte), recibo de predial vigente, escritura o libertad de gravamen en compraventas privadas, así como el número oficial del domicilio.

El organismo recordó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental que contribuye directamente a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los reynosenses.

Asimismo, subrayó que contar con un contrato formal no solo asegura el abasto del recurso en los hogares, sino que también promueve la responsabilidad en su uso.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de COMAPA Longoria, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, para presentar la documentación completa y obtener el servicio. Para mayor información, se puso a disposición la línea telefónica 8999092247, extensión 2270.


