Comerciantes de Reynosa se preparan para cumplir con 'Ley Silla'

Desde el pasado 17 de junio entró en vigor en México la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la obligación de los empleadores de proporcionar asientos adecuados a sus trabajadores, con el propósito de garantizar descansos periódicos y prevenir problemas de salud derivados de permanecer de pie durante largas jornadas laborales.

Las empresas y establecimientos tienen como fecha límite el próximo 14 de diciembre para cumplir con estos lineamientos, y de no hacerlo podrían ser sancionados con multas que van de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En Reynosa, los comerciantes de la calle peatonal Miguel Hidalgo han comenzado a implementar las medidas necesarias para acatar esta normativa.

De acuerdo con Raúl Cisneros Villarreal, representante de los comerciantes del sector, la mayoría de los cerca de 200 establecimientos ya cuentan con las sillas requeridas o se encuentran en proceso de adaptación.

Explicó que varios negocios, incluyendo aquellos con espacios reducidos o con personal de seguridad, ya han reorganizado su mobiliario para cumplir con la disposición sin afectar la atención al cliente.

Sin embargo, reconoció que algunos comerciantes aún esperan hasta el último momento para implementar los cambios necesarios, pese a conocer la obligación establecida por la ley.

Cisneros comentó que, en muchos casos, las sillas se colocan en áreas menos visibles —como la parte trasera de los locales— debido a las dimensiones limitadas de algunos establecimientos.

“Hay lugares donde las sillas se tienen en la parte de atrás, porque son locales muy pequeños donde a veces estorban en la entrada”, explicó.

El representante de los comerciantes destacó la importancia de que las autoridades realicen una mayor difusión sobre el contenido de la nueva normativa.

Consideró necesario que se elaboren materiales informativos, capacitaciones y trípticos que orienten a los empleadores sobre las obligaciones que implica la Ley Silla.

“Un poquito más de información y capacitación ayudaría a evitar contratiempos o sanciones por desconocimiento”, subrayó.

Agregó que esta medida no solo responde a una exigencia legal, sino también a una necesidad humana de brindar mejores condiciones laborales.

“Todos merecemos tiempo para descansar, los empleados, los encargados y los gerentes. La silla es muy beneficiosa”, afirmó.

Con la fecha límite cada vez más cercana, los comerciantes del primer cuadro de Reynosa buscan cumplir con las nuevas disposiciones laborales, garantizando un entorno de trabajo más digno y saludable para sus empleados, al tiempo que evitan posibles sanciones por parte de las autoridades.

