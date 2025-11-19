Confirma Educación solución de conflicto en primaria de Victoria

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que ha sido solucionado el conflicto de la escuela primaria “Berta Castro Olazaran”, ante la falta de maestro frente a grupo del primer grado.

Sin embargo, el plantel permanece cerrado con cadena y candado por parte de padres de familia, quienes se manifiestan de manera pacífica con pancartas en mano exigiendo una solución a esta problemática que viene arrastrando desde el inicio del actual ciclo escolar 2025-2026.

Los padres solicitan una educación digna para sus hijos y y una solución inmediata, cabe señalar que en esta comunidad escolar se cuenta con una matrícula de 182 estudiantes, presentando la problemática en primer grado que atiende a 40 alumnos, de los cuales 15 de ellos presentan algún tipo de discapacidad atendidos por maestros de USAER.

En el sitio se encuentra personal del área jurídica de la Secretaría de Educación, sin embargo no hay ninguna autoridad de la Dirección Estatal de Primarias a dar posesión al nuevo maestro.

Trascendió que el profesor Enrique Lara Tijerina, era la propuesta que se tenía para hacerse cargo del grupo, sin embargo desistió argumentando problemas de salud, por lo que la jefa del sector 10, zona 193 mantiene una propuesta de tres maestros, pero hasta el momento no se ha presentado ninguno al plantel, se espera que en el transcurso de la mañana quede solucionado este problema que afecta a toda la comunidad educativa.

El secretario de Educación dejó en claro que nunca ha faltado un maestro frente al grupo, más bien lo que no ha llegado es el nombramiento como docente titular y que los grupos de esta escuela nunca han sido descuidados.

